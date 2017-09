El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat al govern espanyol que no ‘s’escudi’ en la manca d’acord entre els territoris de l’estat per tancar el model de finançament pel País Valencià i s’ha preguntat si, en cas de no haver-hi acord, el govern de l’estat no pensa ‘fer res davant d’una injustícia patent demostrada pels experts’, en relació a l’informe de Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) que assenyala el País Valencià com el territori de l’estat amb un finançament més baix per habitant. En aquest sentit, el president ha demanat de ‘no fer trampes en el debat’ i ha assegurat que ‘no és qüestió de partidisme, sinó de país’.

Puig ha fet aquestes declaracions després de la reunió amb el seu grup parlamentari per establir les bases del nou curs polític i en relació al canvi de model de finançament, i dies abans de la reunió que tindrà amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el 7 de setembre. D’aquesta manera, ha recalcat que en l’àmbit del finançament s’ha avançat ‘substancialment’ en la determinació de l’objectiu, que ha resumit en la ‘singularitat entre territoris’ però ‘igualtat entre ciutadans’.

En aquest sentit, Puig ha dit que no és la seva obligació ‘alinear-se amb ningú’, en relació amb les declaracions al delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, que l’instava a alinear-se amb altres presidents socialistes dels territoris de l’estat i amb dirigents socialistes, com Pedro Sánchez. I ha assegurat que hi ha en joc ‘la convivència futura de tots els ciutadans’.

En aquesta línia, el president ha recordat que l’informe d’experts del Consell deixa de manifest que el País Valencià té un dèficit de setze mil milions d’euros que s’ha de corregir i que aquestes asimetries amb altres territoris de l’estat espanyol ‘no tenen cap lògica’.

En aquest sentit, Puig ha assenyalat que el govern de l’estat no pot ser només ‘un àrbitre’, sinó que té un ‘paper fonamental’ en el sistema de finançament dels diferents territoris i ha recordat que el canvi de model fa més de dos anys que s’hauria d’haver fet. Ha recordat que el govern espanyol té la majoria de vots al Consell de Política Fiscal i Financera i l’ha instat que tingui una ‘posició activa’. D’aquesta manera, Puig ha fet incís que el Consell ja va posar una proposta de finançament sobre la taula ‘a favor dels qui estem en pitjor situació’ i ha apuntat que ‘el dèficit de finançament afecta el creixement econòmic i el benestar de tots’.

Manifestació pel finançament

Sobre el suport a la manifestació per la millora del finançament, ha indicat que és un instrument per donar visibilitat al problema, i ha destacat que la Generalitat sempre donarà suport a la del que digui la societat civil. En aquest sentit ha assegurat que la convocatòria de la mobilització ‘no és contra ningú, sinó a favor dels valencians’. Ha recordat que fa quaranta anys el País valencià va fer una ‘gran mobilització’ a favor de l’autogovern i que ara és un bon moment per reflexionar sobre allò que és positiu i allò que no ho és’. HA destacat que és una època ‘clau’ per recordar que el País Valencià és una ‘nacionalitat històrica’ i que té ‘tota la capacitat per fer possible el potencial econòmic de què està dotat’.

Preguntat si el preocupa que l’1-O puguin ‘contaminar’ la mobilització, ha assenyalat que la data orientativa la van marcar els sindicats i que el govern en respectarà els canvis, si n’hi ha. En aquesta línia, ha assegurat que el mes d’octubre estarà ‘contaminat per allò que passi a Catalunya’.

