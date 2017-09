La cap de l’oposició i líder de C’s, Inés Arrimadas, s’ha quedat sola en l’anunci de la moció de censura al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Només dotze hores després de la iniciativa sorprenent, el PSC, el PP i CSQP ja han dit que no pensen donar suport a una eventual moció.

La resta de grups de l’oposició troben que la proposta no té cap recorregut. De fet, era impossible que prosperés perquè no comptaria amb una majoria absoluta al parlament. El PSC, el PP i CSQP també critiquen que se n’hagin assabentat a través dels mitjans de comunicació. Fonts del PSC han assegurat que la proposta d’Arrimadas està ‘fora de lloc’ i el PP lamenta la ‘precipitació’ de C’s. Per la seva banda, CSQP dóna per fet que no s’hi sumaria.

Arrimadas va justificar la seva voluntat d’aconseguir que la moció de censura tirés endavant, després que s’hagin ‘esgotat’ les vies parlamentàries per a aturar la votació de la llei del referèndum. ‘Vull evitar el xoc de trens social i donar la veu als catalans’, va afegir, que va concretar que l’únic punt del programa de la moció de censura seria la convocatòria de noves eleccions al parlament. A més, es va mostrar optimista de cara a aconseguir els suports necessaris.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]