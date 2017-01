Un vídeo enregistrat en ‘time-lapse’ mostra com la contaminació invadeix Pequín. En només vint minuts, un dia clar i assolellat es converteix en un paisatge gairebé apocalíptic. Els edificis desapareixen rere una boira grisa i densa. La capital xinesa està patint episodis de contaminació greu des d’octubre. Quan arriba l’hivern, els índexs de pol·lució se solen disparar perquè la majoria de cases utilitzen carbó per escalfar-se. La ciutat té més de 18 milions d’habitants.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]