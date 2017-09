La batllessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha respost la carta de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras demanant de disposar de tots els locals habituals per a fer la votació del referèndum del primer d’octubre. Parlon, invocant les resolucions del Tribunal Constitucional espanyol contra la llei del referèndum, ha dit que ‘els locals esmentats no poden ser posats a disposició per a la finalitat pretesa.’

Aquesta és la resposta que he donat a la Carta del President i Vicepresident de la Generalitat en relació cessió espais municipals #1O pic.twitter.com/HKBpHEtd3E — Parlon#apeudecarrer (@nuriaparlon) 8 de setembre de 2017

Si l’ajuntamet de Santa Coloma no cedeix espais, la Generalitat de Catalunya disposarà dels espais propis a la ciutat per a poder fer la votació.

