La vice-presidenta del consell, Mónica Oltra, ha tornat a defensar que el corredor mediterrani és el més raonable i necessari tant per volum d’exportacions com pel percentatge del PIB que representa el litoral. Oltra s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió després de la reunió setmanal del consell i preguntada per la petició del PSOE de Madrid, Andalusia i Aragó de tirar endavant el corredor central.

La vice-presidenta s’ha refermat en l’aposta del govern d’apostar per aquesta infraestructura avalada per la Unió Europea i que beneficiaria Andalusia, Múrcia, el País Valencià i Catalunya. ‘Els empresaris, els sectors productius i els governs saben que el corredor mediterrani és el més lògic’, ha insistit Oltra.

També ha criticat la marxa enrere que ha fet el PP valencià, que no assistirà a l’acte que tots el partits -també els populars- van convocar com a mostra de rebuig al pressupost del govern espanyol. ‘Si un signa una declaració perquè la comunitat tingui un tracte just en inversions i després es tira enrere, és signar amb la boca petita’, ha criticat. Tanmateix, Oltra ha desitjat que tots els grups assisteixin a l’acte, que serà el dia 25 d’abril, dia de les Corts Valencianes.

