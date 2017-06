L’empresari Javier de la Rosa ha comparegut avui a la comissió d’investigació de l’operació Catalunya per la seva relació amb José Manuel Villarejo, ex-comissari de la policia espanyol i actor important en l’operació. ‘No penso contestar cap pregunta’, ha dit. Segons que ha assegurat, els advocats li han recomanat no repetir les declaracions fetes ja en seu judicial.

Aquest silenci ha indignat els diputats. El grup de Ciutadans, fins i tot li han etzibat: ‘Vostè ha vingut aquí perquè hi està obligat, però no li agraïm la seva presència’. Les respostes de l’empresari han estat bàsicament sacsejades de cap, somriures o frases com ‘no contestaré’.

Tanmateix, de la Rosa ha fet algunes excepcions. A preguntes de Junts pel Sí, l’empresari ha dit que ‘tot el que va dir aquí Xavier Trias era veritat’. A més, ha dit que el polític del PDECat és ‘bona persona i honest’ i que ell no ha intentat perjudicar-lo. En referència, a la informació que es va publicar sobre el fals compte corrent a Suïssa. ‘Mai he participat en perjudicar ningú’, ha dit.

Sobre les informacions publicades pel diari Público, on s’explicava que hauria ofert informació sobre els Pujol al comissari Villarejo a canvi de protecció legal, l’empresari ha dit que no coneix ‘ni el diari ni la parodista’ que ho ha escrit (Patricia López).

Albano Dante Fachin ha acusat l’empresari de formar part de l’omertà i la impunitat que han envoltat la política espanyola d’ençà de la transició. De la Rosa li ha respost que quan s’aixequi el sumari del seu cas podrà consultar tota la informació que vulgui, però que de moment ‘no vull posar en perill a terceres persones’.

