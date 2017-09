El membre de la Comissió Jurídica Assessora Marc Marsal i Ferret; el catedràtic de ciència política de la UB, Jordi Matas i Dalmases; l’advocada especialista en responsabilitat civil i dret privat, Marta Alsina i Conesa; la doctora en ciència política per la Universitat Complutense i l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset, Tània Verge i Mestre; i el professor associat UAB, Josep Pagès i Massó, formaran part de la Sindicatura Electoral, a petició de Junts pel Sí i la CUP. La llei del referèndum estableix que l’òrgan electoral està integrat per cinc vocals, juristes o politòlegs ‘de prestigi experts en processos electorals’ nomenats pel Parlament per majoria absoluta. JxSí i la CUP també ha proposat que Josep Costa i Eva Labarta siguin escollits suplents.

Segons la llei del referèndum, després d’aprovar-se aquesta norma base calia nomenar una Sindicatura que sigui àrbitre del referèndum i tingui funcions similars a la Junta Electoral Central: s’encarregarà de l’escrutini i certificarà els resultats de la votació, i en dependran 5 sindicatures electorals de demarcació –una per província i una altra a l’Aran–. També vetllaran per la imparcialitat i el pluralisme en els mitjans de comunicació, sancionaran a qui contravingui la llei del referèndum i acreditaran els observadors internacionals.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]