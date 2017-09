La CUP considera mort el procés i ja mira cap al procés constituent. Aquest és missatge que es desprèn del vídeo que ha publicat per encarar el referèndum, una vegada aprovades les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Igual que en l’anunci que van fer per la campanya del 27-S, també produït per Metromuster, hi apareixen diputats i ex-diputats, com ara Quim Arrufat i David Fernàndez.

Si llavors la furgoneta, que simbolitza el procés, estava espatllada, aquesta vegada els diputats l’empenyen fins a estimbar-la en un penya-segat. Simbolitza la mort del procés. ‘I ara què?’, es demana Arrufat. ‘Ara? Ara comença el mambo’, respon Gabriel. El vídeo es clou amb diverses cites cèlebres.

