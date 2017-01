Les perles d’avui

El lapsus de Rajoy. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha criticat que la web de la Generalitat de Catalunya no tingui traducció a l’espanyol. Però sí que en té: ofereix versions en català, espanyol, anglès i aranès. En aquesta imatge podeu veure-ho:

La broma de Jordi Turull. Després de l’èxit de la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu, el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha fet un piulet adreçat al Partit Popular: ‘A la cafeteria no s’hi cabia i s’ha acabat el cafè per a tothom.’

Señorias del @PPopular : la cafetería se ha quedado pequeña y se ha acabado " el café para todos ". Gracias por su colaboración. pic.twitter.com/Uxt8XDZqYT — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) January 24, 2017

Les notícies del dia

La conferència al Parlament Europeu. El dia ha estat marcat per la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva. Malgrat els intents de boicot del govern espanyol i el Partit Popular, la sala més gran del Parlament Europeu s’ha omplert de gom a gom. Així que han arribat els tres conferenciants, el assistents els han dedicat aquesta ovació. A la conferència, Puigdemont ha demanat ajuda a Europa i s’ha compromès a fer el referèndum. Llegiu-ne la crònica de Josep Casulleras ací. (I si ho voleu, podeu veure el discurs íntegre de Puigdemont en aquest vídeo.)

El parlament britànic decidirà. El Tribunal Suprem de la Gran Bretanya ha dictaminat avui que el govern de Theresa May haurà de sotmetre a votació el Brexit a la cambra dels comuns i dels Lords. Dels onze magistrats, vuit hi han votat a favor i tres en contra. Aquesta decisió és un cop dur als plans de May, que volia activar l’article 50 del tractat de Lisboa al març i començar a negociar la sortida de la UE.

Enfrontament al govern valencià. La consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha ajornat la presentació de la nova llei de funció pública. Aquesta ha de ser la llei estrella del seu departament i és un dels compromisos del govern valencià. L’acte s’havia de fer avui. Segons fonts de la conselleria, com que és un text complex encara hi ha serrells per tancar. Però Compromís afirma que el motiu de fons és que tal com és redactada la llei no hi poden donar suport. Compromís no nega pas el malestar que hi ha en aquests moments a la cúpula de la conselleria. Llegiu-ne la informació ací.

Les recomanacions

La decisió de la CUP. Avui a VilaWeb hem publicat una anàlisi sobre les hipòtesis que es presenten segons què decideixi la CUP sobre el pressupost. Hi ha cinc possibilitats que podeu llegir ací (explicades també en un vídeo).

Històries de supervivència. Us hem ofert una altra part de la sèrie de Xavier Montanyà sobre migrants. Avui coneixem Noé Francisco Martínez, que va fugir del Salvador amenaçat de mort i a qui l’estat espanyol ha denegat l’asil polític i la protecció internacional. El titular és contundent: ‘Sense l’asil de l’estat espanyol, si em retornen em perilla la vida‘.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]