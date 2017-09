El director argentí Andy Muschietti torna a l’actualitat cinematogràfica dirigint el film de terror It, una cinta basada en la novel·la homònima d’Stephen King del 1986. Terror a banda, la cartellera setmanal també porta el film Churchill, subtitulat al català, i la nova proposta de François Ozon, El amante doble. La producció britànica The Limehouse Golem també s’estrenarà aquesta setmana, mesos després d’haver clausurat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.

It. Direcció: Andrés Muschietti. Intèrprets: Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher. Gènere: Terror. Esbós: Un grup de set nois coneguts com els ‘perdedors’ són terroritzats per una criatura anomenada Això, que s’alimenta de les seves pors i és capaç d’adoptar formes diverses, com ara la d’un pallasso ballarí anomenat Pennywise que assetja els nens oferint-los globus. Basada en la novel·la homònima de Stephen King.

Churchill. Direcció: Jonathan Teplitzky. Intèrprets: Miranda Richardson, Ella Purnell, Angela Costello; Brian Cox, John Slattery, Julian Wadham. Gènere: Drama. Esbós: Londres, 1944. Les forces aliades preparen el desembarcament de Normandia i quaranta-vuit hores abans de l’operació el primer ministre britànic Winston Churchill s’enfronta amb els generals nord-americans, els seus aliats. Basada en fets reals. En català.

L’amant double (‘El amante doble’). Direcció: François Ozon. Intèrprets: Marine Vacth, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Jérémie Renier, Jean-Édouard Bodziak, Antoine de La Morinerie. Gènere: Drama. Esbós: Chloé és una jove fràgil que pateix depressió i que s’enamora de Paul, el seu psiquiatre. Mesos més tard van a viure junts i ella descobreix que el seu amant li ha amagat part de la seva identitat, cosa que l’acabarà obsessionant.

The Limehouse Golem. Direcció: Juan Carlos Medina. Intèrprets: Olivia Cooke, María Valverde, Amelia Crouch; Bill Nighy, Douglas Booth, Daniel Mays. Gènere: Terror. Esbós: Londres, 1880. Els veïns del districte de Limehouse estan horroritzats davant d’una sèrie de crims monstruosos que hi ha hagut al seu barri. Per això, comencen a conjecturar i arriben a la conclusió que només poden ser obra del gòlem. Desesperada, la policia posa l’experimentat detectiu Kildare al capdavant de la investigació. Basada en la novel·la de Peter Ackroyd.

Voir du pays (‘La escala’). Direcció: Delphine Coulin i Muriel Coulin. Intèrprets: Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn; Karim Leklou, Andreas Konstantinou, Alexis Manenti. Gènere: Drama. Esbós: Marine i Aurore són dues joves militars franceses que gaudeixen d’unes vacances a Xipre després de tornar de l’Afganistan. Es tracta d’un període de teràpia per a oblidar els horrors de la guerra, però el malson viscut, la ira i el sexisme no seran gens fàcils de superar.

