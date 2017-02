El ple de les Corts Valencianes ha refusat una proposició no de llei de tramitació especial d’urgència presentada pel grup del PP que pretenia que el govern valencià diferenciés entre ‘valencià’ i ‘català’ com si fossin dues llengües diferents.

La proposició demanava d’instar el govern valencià a defensar ‘de manera contundent i per tots els mitjans’ davant totes les administracions i del Consell de les Llengües Oficials de l’estat espanyol que ‘el valencià és l’idioma oficial de la Comunitat Valenciana’ i que és ‘un idioma distint i autònom de qualsevol altra llengua, i en concret del català’.

El PP ha justificat la presentació de la proposició basant-se en la resolució recent del TSJ de Madrid que ordena al Consell de les Llengües Oficials de l’estat espanyol que es pronunciï sobre la demanda d’un advocat de Barcelona que requereix explicacions sobre per què a les webs oficials de les administracions es diferencia entre valencià i català.

La iniciativa ha estat refusada per 49 vots de PSPV, Compromís i Podem. El PP (amb 30 vots) hi ha votat a favor i Ciutadans s’ha abstingut. S’hi han fet dues esmenes, una de Compromís i una de Ciutadans, a les quals el PP s’ha oposat.

