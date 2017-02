Quan només queden deu setmanes ja per la primera tanda de les eleccions presidencials franceses la violència ha esclatat de nou a les banlieu de París, on en diverses ocasions hi ha hagut greus conflictes entre la policia i manifestants. La preocupació és que aquest brot de violència aplani encara més el camí a Marine Le Pen que proposa una línia molt dura, de tints racistes, contra aquests enfrontaments.

Ahir una manifestació convocada a Bobigny, en protesta per la presumpta violació de Théo L. per un grup de policies va acabar amb greus incidents, incendis i durs enfrontaments entre la policia i els manifestant. Fa deu dies aquesta persona va ser violada per un grup de policia que li van introduir una porra per l’anus quan estava sent detingut. Els policies han estat suspesos en les seves funcions pel govern però els manifestants i nombroses associacions exigeixen que siguin castigats i els posen d’exemple de la violència arbitrària que pateixen molts barris amb forta emigració.

Voitures en feu et violents affrontements avec la police en marge du rassemblement #JusticePourtheo pic.twitter.com/qOXwVk4THf — Cyril Castell (@13kapsy) 11 de febrer de 2017

