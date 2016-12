La Sala Beckett proposa fins al 5 de febrer ‘Mar de miralls. Fluxos de migració a la Mediterrània’. Es tracta d’un cicle que vol promoure la reflexió i el debat sobre aquest fenomen des d’un context obert i abordar-les de tots els vessants possibles: des d’una perspectiva tant artística com històrica, social i política. El programa inclou muntatges teatrals, testimonis en primera persona, col·loquis i exposicions, que han de servir per ampliar la mirada i per entendre millor la qüestió migratòria.

La programació del cicle comença aquest cap de setmana amb l’estrena d’Odisseus, de la companyia Teatre Tot Terreny, adaptació de l’Odissea d’Homer dirigida per Quimet Pla. I a partir del 18 de gener, la companyia Obskené presenta De carenes al cel, un espectacle de creació que combina text, projeccions i música en directe. Obskené és una de les companyies residents de la Sala Beckett aquesta temporada, juntament amb Sixto Paz.

La programació del cicle es completa amb tres espectacles més que es podran veure en divendres i dissabtes durant tres setmanes consecutives. Són El rey del Gurugú (20 i 21 de gener), que explica el drama de la migració a través dels ulls d’un gos; Nador (27 i 28 de gener), que s’inspira en l’obra literària de Laila Karrouch i Sous la Plage (3 i 4 de febrer), una obra protagonitzada pel periodista sirià refugiat Mohammad Bitari.

L’Institut Europeu de la Mediterrània participa activament en la programació del cicle proposant diversos tallers i col·loquis sobre el tema. El primer serà el taller ‘Refugiats, migrants i dramaturgs: Entre vivència i memòria’. Entre l’1 i 4 de febrer l’ens proposa tres xerrades diàries al voltant del Mar Mediterrani. Finalment, els diumenges 29 de gener i 5 de febrer, es farà un taller per a nens i nenes a partir de contes sobre el fet de migrar.

El Mediterrani és un mar que ha estat des de sempre espai i vehicle d’intercanvi de coneixement, desenvolupament de cultura i, alhora de confrontació i conflicte entre pobles, països i persones. El mar és camp de batalla, mercat i lloc de trànsit per a idees, somnis i esperances. És la pantalla on es projecten les il·lusions, les pors o els desigs dels qui habiten a les seves ribes. Un mirall fet de miralls que reflecteixen la condició humana.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]