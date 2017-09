‘La musicalitat en l’escena’ és el lema d’enguany de la Mostra Internacional de Mim de Sueca, que arrenca avui i durarà tot el cap de setmana. Per això, en la vintena d’espectacles que s’hi proposen, la música, els instruments, els sons i les cançons brillen amb llum pròpia. És el cas, per exemple, del nou espectacle de Guillem Albà i Clara Peya i de la fusió entre música clàssica i humor que proposa Cor de Teatre. Però l’autèntic protagonista del MIM és el teatre gestual, i s’hi mostrarà en totes les variants possibles: mim, clown, dansa, equilibris, malabars…

A través del teatre gestual es tocaran temes tan variats com la crisi dels refugiats, el centenari de la revolució russa, la línia fina que separa la creativitat dels trastorns mentals o la manera de tractar les diferències entre els infants. També hi haurà les actuacions d’un bon reguitzell de companyies: de joves i emergents com Quitter o La Negra, de més consolidades com FAR o Guillem Albà i de gran prestigi internacional com la belga Okidok.

Aquests són els deu espectacles més destacats:

#Detraca, de A Tempo Dansa. Una ballarina, la participació del públic i l’olor de pólvora són els ingredients d’aquesta peça que reflexiona d’una manera tendra i poètica sobre els refugiats. Es tracta d’un espectacle de dansa-teatre creat per la companyia de Vila-real dirigida per l’actriu, ballarina i coreògrafa Pepa Cases.

Allegro, de Cor de Teatre. Voleu fer un viatge amb catorze cantants que esborren les fronteres entre la música clàssica i l’humor visual més sofisticat? No us perdeu la darrera proposta de Cor de Teatre, que treballa des de fa gairebé vint anys en la cerca de noves sonoritats, experimentant amb el potencial expressiu i la interpretació.

Blick, de Theatre amb Hullu. Fruit d’una recerca sobre els trastorns mentals, Hullu aborda les relacions entre els éssers més estrambòtics d’una comunitat. Els titelles i la màgia dels francesos Blick Théâtre difuminen les fronteres entre la bogeria i el seny hipnotitzant la mirada de l’espectador. Premi al millor espectacle en la Fira de Titelles de Lleida.

Doctor Dapertutto, companyia Teatro del Silencio. Aquesta producció, que s’inspira en el centenari de la revolució russa, ret homenatge a Vsevolod Meyerhold, un director teatral afusellat durant el règim de Stalin. És una producció molt característica de la companyia que fusiona dansa, circ i música per a reflexionar sobre la nostra època. Estrena.

En els núvols, de La Negra. La Negra és una companyia de nova creació que s’especialitza en espectacles infantils que parlen sobre els diferents, els solitaris i els rebutjats. A Sueca presenten un espectacle de llums i colors en què les bombolles de sabó es converteixen en titelles i la imaginació s’apodera de tot quan la realitat es gira d’esquena. Estrena.

FAR, de la Cia. Estampades. Aquest espectacle de dansa aèria pensat expressament per a campanars arriba a a l’església de Sant Pere de Sueca. Narra les aventures de tres personatges que tenen la clau d’una talaia i explica com viuen, passegen i formen part del seu engranatge.

Pluja, de Guillem Albà i Clara Peya. En aquest espectacle es descobreix, gràcies a la pianista Clara Peya i al pallasso Guillem Albà, que fer-se petit no fa tanta por. Peya hi posa la música i Albà un món ple de titelles, gest i teatre visual. Plegats emprenen un viatge divertit i poètic a la recerca d’un refugi contra la vulnerabilitat. Premi a la innovació en la Fira de Titelles de Lleida.

Slip experience, d’Okidok. Aquesta companyia belga és una de les més sorprenents i creatives del clown europeu actual. És famosa per transgredir tots els codis a través del circ, el teatre, la improvisació i l’humor. A Slip Experience, Okidok continua amb el seu llenguatge corporal mut, esguitat de sorolls, per a transportar el públic a un univers poètic.

Tant de bo, de Cia. Quitter. Teatre físic, teatre gestual i titelles. Aquestes són les tres disciplines que domina millor la companyia emergent Quitter. Al MIM hi presenten Tant de bo, un espectacle en què la boca calla, el cos parla i les paraules sobren. Estrena.

Tempus, de Visitants. La companyia de Vila-real explora la privacitat de l’espai públic amb una peça d’artesania teatral que cerca la complicitat de l’espectador atorgant-li la possibilitat de compartir emocions. En aquest espectacle, quatre arqueòlegs arriben des d’un espai-temps indeterminat per a capturar i analitzar mostres de fòssils del futur: els humans.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]