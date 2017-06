La prestigiosa escola de negocis London School of Economics (LSE) publica avui un article titulat ‘Referèndum de Catalunya: quatre punts de vista sobre si la votació ha de seguir endavant’, on es recullen les opinions de quatre acadèmics: Mireia Borrell, José Javier Olivas, Francesc Trillas i Toni Rodon.

L’article explica que el govern ha anunciat la intenció de fer el referèndum l’1 d’octubre i l’oposició frontal del govern espanyol. També diu que van demanar l’opinió dels quatre professors sobre aquest fet i què significaria el referèndum per a Catalunya i per l’estat espanyol. Borrell i Rodon són favorables al referèndum, mentre que Olivas i Trillas no hi estan d’acord.

La professora de la LSE Mireia Borrell titula el seu redactat ‘Rajoy ha deixat a la Generalitat de Catalunya sense cap altra opció que convocar un referèndum unilateral d’independència’. Explica que el procés va començar amb la sentència contra l’Estatut del 2010 i recorda tot el trajecte, les mobilitzacions populars i el suport massiu de la societat catalana al referèndum. També denuncia la persecució judicial de polítics independentistes i afegeix: ‘El govern català no ha tingut cap altra opció que convocar un referèndum unilateral.’

José Javier Olivas, professor de la LSE, es pregunta: ‘El moviment independentista català realment ‘estima la democràcia’? Argumenta que la finestra d’oportunitat de l’independentisme català s’ha tancat, que la mobilització popular va a menys, que els partidaris d’Espanya creixen i que el govern ha fracassat en el seu intent de convertir-se en un actor internacional rellevant. Olivas també assegura que el referèndum de l’1 d’octubre no té garanties democràtiques, critica el secretisme de la llei de transitorietat i defensa que l’ordenament legal espanyol no permet fer el referèndum.

El professor de la UAB Francesc Trillas diu: ‘Un referèndum d’autodeterminació de sí/no podria ser la causa d’una gran divisió entre els ciutadans catalans’. Assegura que el referèndum no té marc legal, cens ni una autoritat electoral neutral. Afegeix que podria dividir la societat catalana i advoca per una reforma federal de la constitució espanyola per a resoldre l’encaix territorial i les aspiracions de Catalunya.

Per últim, el professor de la UOC Toni Rodon titula: ‘És el moment de donar a Catalunya l’oportunitat de decidir sobre el seu futur’. Defensa que la proposta de l’estat espanyol perquè els independentistes intentin reformar la constitució espanyola no és viable perquè els catalans són una minoria i el procés és complex. Argumenta que el rebuig del govern espanyol a negociar amb la Generalitat dóna legitimitat al referèndum unilateral i que la consulta a la ciutadania és la millor eina per a resoldre la qüestió. Per acabar, comenta que els catalans s’han mostrat històricament favorables a la descentralització de l’estat però que el fet que s’hagi negat la plurinacionalitat ha creat inconformisme i ha fet créixer el desig d’independència.

