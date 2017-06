La Guàrdia Civil continua en aquests moments els seus interrogatoris contra funcionaris i membres de la Generalitat per esbrinar els preparatius que està fent el govern de cara el referèndum. En aquest sentit, segons que informa Catalunya Ràdio, agents del cos estan interrogant el responsable de xarxes socials del govern —un càrrec de designació política— per la creació de la web del Pacte Nacional del Referèndum. També són interrogats quatre treballadors més de la Generalitat, però se’n desconeix en aquests moments els seus càrrecs.

Avui també s’ha sabut que agents de la Guàrdia Civil han interrogat membres del cos funcionarial els darrers quinze dies a la travessera de Gràcia. El cos investiga els preparatius del referèndum, però especialment la campanya per incentivar el registre de catalans estranger i el vot exterior.

Fins ara s’havien citat mitja dotzena de persones, principalment funcionaris dels departaments de Difusió i Exteriors. Tanmateix, també es van citar treballadors de l’agència de publicitat que va organitzar la campanya a petició del govern. Totes les declaracions es van fer en qualitat de testimonis, però és la primera vegada que es fan accions directes contra tècnics de la Generalitat.

Fonts del TSJC han desvinculat el titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona dels interrogatoris, una informació que s’havia publicat en un principi. Segons les fonts no s’ha ordenat cap declaració ni ha citat ningú i, que si la Guàrdia Civil ha fet aquests interrogatoris en el marc d’aquesta investigació, ho ha fet dins del marge autonomia dels investigadors que actuen com a policia judicial.

Reaccions del govern

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha assegurat a Catalunya Ràdio que no en sabia res dels interrogatoris. ‘No em consta, però tampoc no em sorprèn’, ha dit. Borràs ha afirmat que el govern ha actuat correctament i, per tant, els tècnics ‘han d’estar tranquils’. Tanmateix, ha resaltat que les pressions i les amenaces de l’estat espanyol no són res nou i li recorden ‘altres temps com la dictadura’.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionat a la notícia amb un piulet a Twitter: ‘Ni els espantafuncionaris ni els caçaurnes no podran espantar ni caçar milions de ciutadans que volem votar.’

Ni els espanta-funcionaris ni els caça-urnes podran espantar i caçar milions de ciutadans que volem votar. — Carles Puigdemont (@KRLS) June 28, 2017

Albiol aplaudeix les accions de la Guàrdia Civil

El president del PP català, Xavier Garcia Albiol, ha defensat l’actuació de la Guàrdia Civil i ha assegurat que el cos vetlla ‘per garantir que a Catalunya es pugui viure en democràcia i llibertat’. A més, ha criticat l’actuació ‘irresponsable’ del govern, que ha assegurat que està situant els funcionaris en una posició d”absoluta incomoditat’ i que ‘pot posar en perill els seus llocs de feina’.

