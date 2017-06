Des que neix, al cim del Canigó, el foc de la Flama recorre centenars de quilòmetres per encendre els focs de Sant Joan de tot de pobles del país. En un sol dia aquest símbol d’una llengua i una cultura comunes es va diversificant de nord a sud i enguany arribarà a sis localitats del País Valencià: Castelló de la Plana, Nules, València, Cullera, Gandia i Guardamar. Coordinada per Acció Cultural del País Valencià, la flama serà rebuda en cada indret per diverses entitats i associacions culturals locals, que organitzen fogueres, revetlles, correfocs i tot d’actes de cultura popular per acollir aquest foc carregat de simbolisme.

En alguns llocs, com ara Castelló de la Plana, la flama serà rebuda en un acte institucional a l’ajuntament i després encendrà la foguera de la plaça de la Panderola, on hi haurà revetlla. A València, Gandia i Nules, el foc encendrà fogueres a la platja. A Cullera, romandrà al Casal de la Falla el Raconet per a qui el vulgui recollir i a Guardamar es farà un sopar de cabasset a la plaça de Jaume II, al peu del monument a la llengua i la cultura catalanes.

Ací trobareu detallats tots els actes que es faran demà al vespre, durant la Nit de Sant Joan:

Castelló de la Plana

19.00: arribada de la Flama del Canigó i rebuda institucional a la Tinença d’Alcaldia del Grau. Parlament d’Acció Cultural del País Valencià i de la Rondalla 1r de maig.

20.00: cercavila fins a la plaça de la Panderola, amb l’acompanyament de Botafocs.

20.15: plantada de la foguera a la plaça de la Panderola.

20.30: tabalada infernal, a càrrec de Botafocs.

21.00: sopar de pa i porta.

22.45: correfoc amb els Dimonis de Botafocs, la Víbria i la col·laboració dels Dolçainers i Tabaleters del Grau.

23.45: encesa de la foguera i lectura del Missatge de la Flama del Canigó.

24.00: aigua a tot arreu. Víbria de Botafocs i públic en general.

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià i Botafocs.

Hi col·labora: Castelló per la Llengua, Centre Excursionista de Castelló, Col·lectius per la Llengua i la Cultura Castelló – Escola Valenciana, Colla Rebombori, Comissió de Festes de Sant Pere, Conlloga – Muixeranga de Castelló, Decidim Castelló, Dolçainers del Grau, El Pont – Cooperativa de Lletres, Institut d’Estudis Catalans, Plataforma per la Llengua, Pirotècnia Catalana.

Nules

19.30: rebuda de la Flama del Canigó, a l’avinguda de Jaume I.

20.30: lectura del Missatge 2017 i encesa de la foguera, a la platja de Nules (zona del Far).

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià i Associació Cultural la Corretjola.

València

20.30: arribada de la flama a la platja de la Malva-rosa i plantada de la foguera.

21.00: sopar de pa i porta.

23.00: encesa de la foguera i lectura del Missatge 2017. Acompanyats per la Colla de Tabal i Dolçaina del Micalet i coral Giner.

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià, Societat Coral el Micalet i Ca Revolta.

Cullera

20.00: rebuda de la Flama del Canigó a la plaça del Raconet, que romandrà al Casal de la Falla el Raconet per a qui la vulgui recollir fins a les 23.00.

22.00: sopar popular.

23.00: encesa de la foguera i lectura del Missatge 2017.

24.00: cercavila a ritme de tabal i dolçaina fins a la mar.

00.30: festa al Casal.

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià i Falla el Raconet.

Gandia

20.00: rebuda de la Flama del Canigó a la platja de Gandia. Actuació del grup de danses Roda i Volta. Lectura del Missatge de la Flama del Canigó 2017.

22.00: sopar popular.

24.00: encesa de la foguera de Sant Joan.

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià, Fundació Casal Jaume I de la Safor Valldigna, Casal Popular el Cabasset i Grup de Danses Roda i Volta.

Guardamar

19.30: arribada de la Flama del Canigó a la plaça de Jaume II, al peu del monument a la llengua i cultura catalanes, per gentilesa de la comitiva Flor de Neu. Rebuda i lectura del Missatge 2017.

21.00: sopar de cabasset.

Ho organitza: Acció Cultural del País Valencià.

