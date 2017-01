La diputada de la CUP Mireia Boya ha demanat avui al govern que comenci a preparar l’escenari post-referèndum en cas d’una victòria del sí. En la seva intervenció, Boya ha reclamat a l’executiu que s’impliqui en la preparació del procés constituent: ‘Demanem que abans del referendum se’ns expliqui a tots que hi haurà debats territorials i sectorials per decidir els principis de la nova constitució’.

Així mateix, Boya ha instat el govern a planificar la logística per a dur a terme el procés participatiu posterior al referèndum. ‘Cal planificar l’estructura que ho ha de gestionar. Serà un procés decisori que ha de ser exemplar’, ha dit.

La diputada anticapitalista ha demanat també que s’expliqui què es farà en cas de victòria del sí perquè la ciutadania ha de saber què pot decidir amb el seu vot. ‘Un sí o un no en el marc del procés constituent tenen molt més contingut del que ara la gent es pensa’, ha recordat Boya.

