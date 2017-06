El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha assegurat que la promoció de 500 mossos d’esquadra que es preveu convocar aquest any tirarà endavant ‘amb totes les garanties’, malgrat el requeriment del Ministeri d’Hisenda espanyol, que posa en dubte la convocatòria i la limita a cinquanta places.

Jané afirma que la convocatòria es farà ‘en els pròxims dies’ i que ja s’està en converses amb el govern espanyol per evitar traves jurídiques que poguessin acabar portant a la impugnació de la convocatòria. El conseller ha anat més enllà i recorda que la necessitat de mossos d’esquadra és d’aproximadament 1.500 agents i és per això que després de la convocatòria d’aquest estiu es convocaran 500 places el 2018 i 500 més el 2019. ‘No és opinable perquè les necessitats estan inventariades’, ha etzibat.

El conseller d’Interior ha recordat que en una Junta de Seguretat, celebrada el 2006, el govern espanyol i la Generalitat van acordar que la plantilla necessària per als Mossos d’Esquadra era de 18.217 agents. Actualment, però, n’hi ha 1.500 menys dels previstos i és per això que anuncia ara la convocatòria de tres noves promocions de 500 agents pel 2017, 2018 i 2019.

En aquest sentit, Jané creu que el requeriment del Ministeri d’Hisenda que posa en dubte la convocatòria d’aquest any es podrà superar i assegura que s’acabaran convocant el mig miler de places. L’estat, per la seva banda, diu que a partir de la llei de pressupostària i de la taxa de reposició no es poden convocar 500 places, sinó que en tocarien unes cinquanta.

‘Farem la convocatòria perquè fa falta i és necessària. Ara ho estem estudiant jurídicament per no perjudicar els milers de persones que volen opositar i tinguin les garanties perquè no estiguin subjectes a una impugnació’, ha explicat el conseller, que reconeix converses amb el ministeri: ‘En pocs dies deixarà d’haver-hi impediments i publicarem la convocatòria’.

