Després de l’aprovació de les llei del referèndum i de transitorietat jurídica i fundacional de la república, més de sis-cents batlles i batlleses ja han manifestat el seu suport a l’1-O i la seva disponibilitat a cedir els locals. Alguns, però, encara no ho han fet i d’altres, sobretot després de la interlocutòria del tribunal constitucional espanyol afirmant que havia suspès la llei del referèndum, han anunciat que desobeiran la norma aprovada aquesta setmana pel parlament.

Aquest vespre, són molts els ciutadans que s’han concentrat a les portes dels ajuntaments de les seves poblacions, després que la CUP convoqués mobilitzacions en defensa del referèndum d’autodeterminació a tots els municipis de Catalunya.

A Lleida, per exemple, centenars de persones s’han concentrat davant de la paeria per demanar al batlle de la ciutat i president del Partit dels Socialistes de Catalunya, Àngel Ros, cedeix espais per a la votació.

A Barcelona, s’ha aplegat una gentada a la plaça de Sant Jaume. Després l’executiu municipal municipal hagi demanat més informació al govern abans de decidir si cedirà els locals de votació pel referèndum del primer d’octubre. A la capital catalana són diversos els punts amb mobilitzacions. Un de les més destacades és la que s’ha produït al barri de Sants.

A Plaça Sant Jaume concentració en defensa del referèndum. pic.twitter.com/DfaOeqeS2K — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 8 de setembre de 2017

Avui hem suspès presentació per assistir a concentració a Sants i plaça Sant Jaume, ens veiem divendres que ve a l’@ateneuhosta pic.twitter.com/GjiPe3zORt — Ateneu Hostafrancs (@ateneuhosta) 8 de setembre de 2017

A Girona l’ajuntament encapçalat per Marta Madrenas ja ha anunciat que obeirà la llei del referèndum i cedirà els espais necessaris per l’1-O. Tot i això, molta gent s’ha aplegat a la plaça del Vi per defensar el referèndum.

A la plaça de la Font de Tarragona tampoc no hi han faltat els manifestants.

La gent de Blanes ha sortit als carrers per reclamar al batlle Miguel Lupiáñez, del PSC, que rectifiqui i respongui favorablement a la petició del govern perquè cedeixi els espais municipals.

De moment, concentrats davant de l’ajuntament de Blanes. pic.twitter.com/GxJC1Dtfta — Jaume Puig (@Jaume_Puig1) 8 de setembre de 2017

A Sabadell també hi ha hagut concentració, malgrat que l’equip de govern i el seu alcalde, Maties Serracant, ja ha confirmat que s’implicarà amb la celebració del referèndum.

A Reus, la CUP ha convocat la ciutadania a la plaça del Mercadal.

Podeu veure també les persones que s’han manifestat a Figueres.

