‘La Riera’ clou avui la seva vuitena i última temporada. A partir de les 21.55 TV3 emetrà el darrer capítol de la sèrie, el 1.534. És previst que es resolguin alguns dels misteris que tenen en suspens els espectadors fidels de la sèrie. Com acabarà la relació entre la Mercè i l’Emili Avellaneda? Marxarà finalment la Maribel? Què farà en Sergi? Aquestes són només algunes de les preguntes que han de trobar resposta al capítol final d’aquest vespre.

Després d’haver prolongat la sèrie una temporada més per motius pressupostaris, la cadena donarà pas a una altra sèrie el setembre, ‘Com si fos ahir’. Els guionistes han promès que hi haurà sorpreses i un final potent, i de fet, són moltes les trames que cal resoldre en aquest capítol final. A més, TV3 hi dedica un programa especial.

La sèrie ha liderat la seva franja i es troba entre els programes més vistos a la carta. Segons les darreres dades publicades per TV3, ‘La Riera’ té una mitjana diària de 430.000 espectadors i una quota del 22,7%. A internet, la mitjana és d’uns 74.000 usuaris únics i 277.000 reproduccions setmanals.

‘La Riera’ és una creació del dramaturg i guionista televisiu David Plana i produïda per Jordi Parera. Va estrenar-se el 10 de gener del 2010 en substitució d”El cor de la ciutat’ i des de la primera temporada va tenir un èxit notable entre els espectadors de TV3.

“La Riera”, el més vist al web aquesta temporada, i les anteriors. 👏 ❤️ Sabem algunes coses, demà, a les 21.55, tot el que queda. 🤔 pic.twitter.com/YAZRD0Aov3 — TV3.cat (@tv3cat) 24 de juny de 2017

