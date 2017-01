L’historiador Hèctor López ha trobat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona un decret de prohibició del segle XVII signat pel bisbe de Barcelona, Alonso de Sotomayor, en el qual es prohibeixen representacions teatrals durant diverses festivitats, entre elles els Pastorets. El document, que forma part de la sèrie Registrum Communium, data del 24 de març de 1678 i diu: (…) ‘havent expressament prohibit les representacions dels Pastorets en la nit de Nadal, i en els dies de l’Octava de Corpus, i Setmana Santa les representacions tocants a la institució del Santíssim Sagrament i de la Passió Sacrosanta de Crist Redemptor nostre, que en diferents Parròquies del nostre Bisbat s’acostumaven a representar, no per això algunes persones de la present Ciutat han deixat d’intentar voler fer semblants presentacions.’ (…)

Els Registrum Communium són uns arxius documentals on quedaven anotades totes aquelles decisions preses pel bisbe que afectessin una parròquia o tot el bisbat. El mateix escrit també recull prohibicions d’altres representacions similars com ara les Passions o d’altres representacions dins l’església durant diverses festivitats. Això ens porta a pensar que aquest decret volia reiterar les disposicions del Concili de Trento, que no s’estaven complint prou escrupolosament. El concili, que es va fer entre 1545 i 1563 en aquesta ciutat del nord d’Itàlia, va prohibir explícitament les representacions teatrals a l’interior dels temples. I l’origen dels pastorets precisament es troba en els antics drames medievals que s’interpretaven a les esglésies la nit de Nadal, durant la missa del Gall.

Tot i això se sap que en molts indrets les disposicions del concili no es va complir. Un dels casos més destacats del país és amb el Cant de la Sibil·la, un altre exemple de representació teatral que es representa a l’interior de l’església. A Mallorca i a l’Alguer mai es va deixar d’interpretar i per aquest motiu va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat l’any 2010.

Però la referència més antiga dels Pastorets que s’ha trobat fins ara al país és a les Balears. Es tracta d’un document del Bisbe de Palma, Diego Arnedo, documentat entre 1562 i 1564. Es parla de ‘pastorelles’, un terme feia referència a un gènere literari, sinònim de comèdia de Nadal. Aquesta troballa apareix recollida al Diccionari del Teatre a les Illes Balears, dirigit per Joan Mas i Vives.

