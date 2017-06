Avui els preparatius del referèndum del primer d’octubre han rebut una plantofada quan s’ha sabut que s’havia declarat desert el concurs d’homologació de les empreses fabricants d’urnes, que havia convocat el Departament de Governació. Les dues empreses que s’hi havien presentat, Plastic Express i l’UTE formada per EspalWorld i Suministros Integrales Futbida, no s’han pogut homologar per incapacitat de demostrar la solvència econòmica que es requeria en les bases del concurs.

De moment la via del concurs s’ha suspès, però el govern podria optar per un gest més unilateral i comprar directament les urnes fent servir vies més convencionals, com ara Amazon o Alibaba. Segons les prescripcions tècniques que regulaven l’acord que havia de seleccionar les empreses fabricants d’urnes, havien de tenir les mides següents: a l’interior, aproximadament, havien de ser de 42 cm de llargària x 31 cm d’alçària x 29 cm d’amplària.

En el cas d’Alibaba, el gegant xinès en comerç mundial, hi ha unes quantes opcions. La més semblant a la prescrita en la licitació és aquesta de metacrilat amb un cost de 19,9 dòlars, és a dir, 17,5 euros. Si se n’han de comprar 8.000, tal com especificava la convocatòria de la Generalitat, aquesta comanda tindria un cost de 140.000 euros. Seria un cost menor al que fixava la Generalitat en la licitació, que era de 184.000 euros. Segons que informa l’empresa de fabricació, té una capacitat de subministrament de 10.000 unitats i es pot fer arribar la comanda en un màxim de vint dies hàbils.

Una altra opció és aquesta, més econòmica, de 9,7 euros, que també es pot lliurar al cap de deu dies del pagament. En aquest cas, 8.000 urnes sortirien molt bé de preu: 77.600 euros.

