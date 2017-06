El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià manté la suspensió cautelar del decret 9/17 que estableix el nou model lingüístic educatiu en l’ensenyament no universitari. La suspensió va ser decretada el passat mes de maig després de la petició efectuada per la Diputació d’Alacant. Segons ha informat aquest dilluns el TSJ valencià, la els tribunals han rebutjat el recurs interposat per la Generalitat Valenciana contra la decisió de suspendre cautelarment la norma fins que es resolgui el fons de la qüestió.

La Diputació d’Alacant va interposar recurs per considerar que el decret perjudica les zones de predomini lingüístic castellà, on hi ha exempcions a l’estudi del valencià, segons la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Així mateix considera que discrimina els alumnes que optin per opcions amb un model educatiu on el castellà és preponderant, no acreditant-los el nivell d’anglès en finalitzar els estudis, com sí ocorre amb els que opten pel model on el valencià predomina.

En la seva suspensió cautelar, el TSJ va tenir present que la petició es realitzava des d’una administració pública, la Diputació d’Alacant, i ‘no des d’un particular o una associació de pares d’alumnes’. En aquest sentit, indicava que no és freqüent que una administració prengui la iniciativa en defensa dels seus ciutadans davant del que considera una disposició general contrària a dret. Per això, continuava, la ‘sala té en consideració aquesta circumstància i s’aprecia que, si bé es presumeix l’interès públic en l’administració de la Generalitat Valenciana demandada i en el Decret recorregut, no s’ha d’oblidar que també és defensora d’aquest interès públic l’administració alacantina recurrent’.

El contingut del decret de plurilingüisme

El decret de plurilingüisme es va aprovar el 27 de gener amb l’objectiu de regular l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars, i la presència en l’itinerari educatiu de llengües no curriculars existents en els centres, en l’ensenyament no universitari, amb l’establiment d’un Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic. El s’havia d’aplicar en les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, cicles formatius i formació de persones adultes de manera progressiva. El curs 2017-2018 estava previst que s’establís al segon cicle d’Infantil i les aules experimentals de dos anys.

Així, es defineix el sistema escolar com un sistema educatiu plurilingüe que té com a llengües curriculars el català, com a llengua pròpia; el castellà, com a llengua oficial de l’estat; l’anglés, com a llengua de comunicació internacional, i altres llengües estrangeres oferides pels centres d’acord amb els seus projectes lingüístics.

Alhora, el decret recull la necessitat de corregir els desequilibris de competència i ús del català en el conjunt de la població escolaritzada i la manca de domini efectiu de l’anglés com a llengua de comunicació internacional. Tanmateix, contempla la diversitat d’entorns socials i lingüístics valencians i adapta els programes lingüístics a les característiques del centre d’estudi.

