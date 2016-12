El regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, ha enviat un missatge de Twitter just en el moment de ser detingut pels mossos d’esquadra per ordre de l’Audiència espanyola. Després de les polèmiques que han seguit cada detenció dels mossos relacionada amb els casos de desobediència de l’esquerra independentista, Coma ha volgut deixar clar un missatge: ‘L’estat espanyol em deté’, ha dit. A diferència de casos anteriors, Coma no ha volgut assenyalar els mossos. I ha afegit: ‘Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara [a l’estat] col·lectivament .’

El missatge de Coma enllaça perfectament amb el que va enviar quan va fer la conferència de premsa a final d’octubre quan va desobeir la citació per declarar. Aleshores va demanar als mossos que no acatessin l’ordre de detenció de l’Audiència quan aquesta arribés, però va demanar a la seva gent que, si ho feien, no es practiqués la violència i es respectés, ‘des de la calma i sense insults’.

Vegeu el missatge que ha enviat Coma:

L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) December 27, 2016

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]