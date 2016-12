El secretari de Comunicació de C’s, Fernando de Páramo, ha criticat que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) emeti la nit d’aquest dissabte el discurs nadalenc del rei espanyol pel canal informatiu 3/24 i no per TV3: “TV3 la paguem tots els catalans i no pot deixar d’emetre continguts per decisions polítiques”.

Ha subratllat que hi ha molts catalans que estan cansats que TV3 sigui notícia pels seus “numerets” i no per ser una televisió eficient econòmicament, neutral i al servei de tota la ciutadania, i ha demanat que la televisió pública catalana es mantingui al marge dels pactes entre PDeCAT, ERC i la CUP.

De Páramo ha recordat que el PDeCAT va perdonar a la CUP que alguns dels seus diputats trenquessin fotos al Parlament, incomplint el codi de conducta que van votar per unanimitat tots els diputats.

