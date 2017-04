La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha piulat dos missatges a Twitter per a precisar l’entrevista que va oferir a la cadena Aljazeera i que ha generat polèmica. En un tram de l’entrevista, Colau deia que una victòria del sí a la independència en el referèndum ‘no vol dir que es declari la independència’. En les dues piulades ha explicat que la cadena Aljazeera va tallar una explicació més llarga i que es referia al fet que després del referèndum caldria obrir un període de negociació per veure com es fa efectiu.

2/2 A entrevista Al-Jazeera han tallat una reflexió + llarga. Dsp d tot referèndum sempre cal periode d negociació x veure com es fa efectiu — Ada Colau (@AdaColau) April 17, 2017

Les declaracions de Colau han aixecat polseguera. Una de les figures polítiques que s’hi ha pronunciat és la diputada de la CUP Mireia Boya. ‘Ella vol una altra cosa, no el vol aquest referèndum i ja s’ha posat en evidència’, ha dit, tot recordant les declaracions de Colau a la cadena Al-Jazeera. ‘En un referèndum si guanya el sí, el resultat és vinculant i es declara la independència. No hi ha més’, ha manifestat amb sorpresa Boya als micròfons de Catalunya Ràdio.

