Tenir una idea per a una aplicació, de vegades, no és pas la cosa més difícil. Però no tothom disposa de les eines i el personal per a realitzar-la. Aquí és on entra Appfutura, un portal d’externalització en què les idees i els desenvolupadors poden trobar-se. La web, de projecció mundial, funciona com un directori on es pot trobar el personal que fa falta, o que permet de penjar un anunci especificant què es requereix. Vicent Partal conversa amb Bernat Guitart, director de l’empresa, que ens ajuda a entendre millor la tasca que fan i el mercat de les aplicacions.

