La llei de símbols arribarà a l'ONU

Una vintena d'entitats fan una comunicació al relator especial en llibertat d'expressió de l'organització internacional

Una vintena d'entitats de la societat civil de les Illes han redactat una comunicació dirigida a les Nacions Unides (ONU) en què denuncien la vulneració de la llibertat d'expressió, un dret fonamental, arran de l'aprovació de la nova llei de símbols, que prohibeix l'exhibició de llaços amb la senyera als centres educatius.

La comunicació s'enviarà directament al relator especial de l'ONU sobre la llibertat d'opinió i d'expressió i demana explícitament que s'investigui si la llei vulnera els drets humans. La professora de Dret Internacional Públic de la UIB Margalida Capellà, que ahir presentà la comunicació, va dir que no es descartaven més vies per a combatre la llei de símbols, fins i tot la judicial.



Entre les entitats, hi ha la comunitat educativa (FAPA, Fapma Menorca, Plataforma Crida, Assemblea de Docents, STEI-i, CCOO, UGT, ANPE, Fadae-Estudiants, l'Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Associació d'Inspectors d'Educació), a més de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Facua, l'Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, el Consell de la Joventut de Palma, Attac i l'Ateneu Pere Mascaró.