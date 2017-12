Un dia qualsevol de la setmana passada, prop de les vuit del vespre, els telèfons dels veïns del Raval comencen a vibrar. En pocs segons es multipliquen els missatges de Whatsapp: ’Rebenten un local al carrer Riereta, s’hi necessita gent, urgent!’; ‘Sóc al metro, no hi puc anar!’; ‘Vaig cap allà!’… Al cap de deu minuts: ‘Falsa alarma’; ‘Uf’; i missatges amb emoticones d’alleujament. Aquest és el dia a dia dels, pel cap baix, tres grups de Whatsapp que aquests últims mesos han creat els veïns del barri i que han esdevingut una eina fonamental en la lluita, minut a minut, contra els narcopisos. En aquesta ocasió, al carrer Riereta, no es tractava de cap nova ocupació per a convertir un local buit en un narcopís, sinó que una parella d’operaris hi havien accedit per a tasques de manteniment. Efectivament, una falsa alarma, com tantes altres, que, però, revela la tensió que es viu als carrers del Raval i alhora demostra el grau de coneixement i de control que els veïns exerceixen sobre qualsevol moviment sospitós al barri, assolat de fa mesos per la proliferació de narcopisos, el rebrot de l’heroïna, la presència ja habitual de toxicòmans a portals i cantonades, les baralles i una gran sensació d’inseguretat.

Des de començament d’any, mossos d’esquadra i guàrdia urbana han tapiat vint-i-nou narcopisos al Raval i ha fet trenta-cinc detencions, bona part aquests últims dos mesos. I del mes de setembre fins ara els veïns han aconseguir aturar com a mínim vuit intents d’ocupació, o millor dit, en la majoria dels casos, de reocupació de narcopisos un cop desallotjats.

’No tenim més remei que actuar, perquè ningú no ho fa’

’No tenim més remei que fer-ho nosaltres, perquè ningú no ho fa’, explica V., veïna del carrer Sant Vicenç. ‘Tot i que la policia i especialment la guàrdia urbana han fet bona feina aquestes últimes setmanes, quan es desallotja un narcopís un altre grup de narcos tarda tan sols hores o a vegades minuts a reocupar-lo per continuar venent droga, per això els veïns hem decidit de protegir el pis cada vegada que hi ha un desallotgament.’ És el cas, per exemple, del narcopís que es va desallotjar al carrer Ferlandina fa unes quantes setmanes. Tot i que la guàrdia urbana va detenir un dels ocupants, els altres dos s’havien refugiat a la terrassa i, un cop la policia va haver marxat, van reocupar el pis com si res no hagués passat i encara continua funcionant com a narcopís.

Aquesta fou una de les experiències que va empènyer els veïns a dir prou i a actuar. Concretament, els veïns de l’eix Sant Gil (que aplega els carrers de Sant Vicenç, Lluna, Guifré, Cardona, Nou de Dulce, Ferlandina, Sant Gil i Sant Erasme), ja han aturat dues reocupacions en pocs dies, al carrer Lluna i al carrer Sant Gil. Com? Quan un dels veïns s’adona de la presència de la policia i d’un possible desallotjament, envia un avís immediat al grup de whatsapp i al cap de pocs minuts ja són almenys una quinzena els veïns que són al lloc dels fets.

Un cop la policia ja ha marxat, en cas que el pis no s’hagi tapiat (en general tan sols resta precintat, sense cap més protecció, a menys que el propietari, en cas de ser-hi present, el faci tapiar), els veïns l’ocupen i s’hi fan forts, amb el propòsit d’evitar que altres narcos el puguin ocupar. ‘És trist, però és l’única manera que tenim d’assegurar que no hi tornen a entrar’, explica E., veïna de l’eix Sant Gil. Cal tenir en compte, a més, que la majoria de narcopisos són propietat de bancs i de fons d’inversió, motiu pel qual la figura del propietari es dilueix i ningú no se’n responsabilitza. De fet, han proliferat pancartes i pintades de protesta a les sucursals dels bancs que hi ha al barri.

Narcopís alliberat: tapiar-lo o cedir-lo a veïns necessitats?

Però aleshores, un cop el pis és alliberat, s’obre un nou debat no pas gens fàcil: què en fan, els veïns, d’aquell pis? No hi ha una opinió unànime sobre aquesta qüestió: una part dels veïns opten per tapiar l’habitatge (això sí, amb recursos propis) i una altra part prefereix cedir-lo a famílies necessitades. Al barri s’han donat totes dues circumstàncies i la decisió s’acaba prenent per votació assembleària. En alguns casos, a la façana de l’edifici en què hi ha un narcopís alliberat s’hi han penjat pancartes que, a mode de victòria, aclareixen que ja és lliure de traficants de droga.

El cas de Vistalegre 4, un narcopís en un habitatge cedit a la Generalitat

Un dels espais alliberats pels veïns és un habitatge del número 4 del carrer Vistalegre. Els veïns van aconseguir fer-ne fora els narcos i van impedir que el tornessin a ocupar. Des de l’alliberament, els veïns han cedit l’habitatge a una veïna del barri, mare soltera amb dos nens. La indignació veïnal, però, va arribar quan es va saber que aquest pis no era propietat de cap banc, sinó que era gestionat per la Generalitat. En concert, un propietari privat el va cedir a l’Agència de l’Habitatge en mandat de cessió l’any 2009, una fórmula segons la qual el propietari passava a cobrar un arrendament inferior al del mercat i el pis era gestionat íntegrament per la Generalitat com a lloguer social. A més, tan sols dos dies després d’haver-s’hi instal·lat la nova família, la Generalitat va comunicar-li per sorpresa dels veïns que seria desnonada de manera immediata. El desnonament, però, no es va poder portar a terme per incompareixença del serveis socials municipals.

En aquesta seqüència de piulets d’Acció Raval, una de les comunitats veïnals sorgides per a lluitar contra els narcopisos, hi podeu veure una part del relat dels fets que afecten aquest pis:

Los vecinos del bloque de vistalegre 4 liberan el narcopiso con el apoyo de los vecinos del raval mas tarde se presentan los traficantes y la llamada a los vecinos logra disuadirlos, gracias!! @CDBRaval @eixstgil @Stopdesahucios @lancaste13r @AsbleaRaval @carrerRoigBCN @el_lokal pic.twitter.com/05FvX6Lkvx — Acció Raval (@AccioRaval) November 16, 2017

De nuevo ayer día 18 los vecinos salimos a defender un piso de recuperado para una familia en vistalegre 4 pero los traficantes querian recuperarlo y no les dejamos, la llamada de emergencia vecinal funciono de nuevo un barrio unido no lo podran derribar nunca, mi barrio valiente pic.twitter.com/uuY8K1jHsU — Acció Raval (@AccioRaval) November 19, 2017

Narcopiso recuperado vistalegre 4 estaba cedido a la Generalitat habitatge para alquiler social, hoy desahucio a la famila que lo habia recuperado se pide rectificar alquiler social YA @govern @carrerRoigBCN @eixstgil @laBCNquenovolem @AsbleaRaval @gencat @galapita @laDirectatv pic.twitter.com/RnRaiJ9r8B — Acció Raval (@AccioRaval) November 21, 2017

S., veïna, lamenta que les administracions, molt criticades per actuar tard a l’hora de desallotjar narcopisos, encara actuïn menys per a protegir els pisos desallotjats i que, en algun cas, com el de Vistalegre, no només no desallotgin els narcos (van ser els veïns qui els van fer fora) sinó que apliquin desnonaments ràpids quan qui s’hi ha instal·lat és una família del barri. ’És trist i revelador adonar-se que si no protegim nosaltres els pisos no ho fa ningú; i demostra com d’inoperatiu, pervers i poc humà és tot plegat; total, només poder viure en un barri, al centre de Barcelona, sense heroïna a cada cantonada.’

Al carrer de la Paloma, un transformador elèctric envoltat d’heroïna

En alguns casos, les comunitats de veïns han acabat acceptant que sense sostre coneguts del barri s’intal·lin de manera tolerada en aquests pisos amb la condició de no vendre-hi droga. És el cas d’una escala del carrer Paloma, en què la comunitat va decidir acceptar que en un narcopís desallotjat hi visqui ara un conegut indigent del carrer. ‘Més val així que no una entrada i sortida constant de ionquis a l’escala tot el dia’, explica M., veïna d’aquesta comunitat.

El carrer Paloma, d’altra banda, viu un altre cas alarmant. De fa unes quantes setmanes els baixos que hi ha al costat de l’oficina de la Caixa, en què hi ha el transformador de subministrament elèctric del barri, han estat ocupats per narcos. S’hi ven i consumeix droga, sobretot heroïna, a tothora, amb els perills evidents que això comporta, tant per als ocupants com per al subministrament elèctric del barri.

Però per què la policia no actua?

‘Ja s’hi han instal·lat, han consumat l’habitatge, no hi podem fer res sense una ordre del jutge’. Aquesta és la resposta, literal, que sovint la policia dóna quan, avisada pels veïns, visita un narcopís. N’identifica els ocupants, però no els pot desallotjar pel principi d’inviolabilitat del domicili, que implica que quan algú s’ha instal·lat en un habitatge només se’l pot desallotjar amb ordre judicial. Per tal que arribi aquesta ordre del jutge cal, a més, que hi hagi una denúncia del propietari de l’immoble. I com que la majoria dels pisos són propietat d’entitats financeres, aquesta denúncia poques vegades arriba.

És per això, també, que els veïns s’han autoimposat una rapidesa extrema a l’hora de fer els avisos als grups de Whatsapp, no només cada vegada que hi ha un desallotjament, sinó cada vegada que detecten una nova ocupació, per tal d’avisar la policia i arribar a temps abans no es consideri que els ocupants hagin ‘consumat’ l’immoble.

Aquesta consideració és ambígua i, segons els veïns, l’eficàcia de la policia en casos d’ocupacions acabades de produir depèn, en bona mesura, de la mà esquerra i l’experiència dels agents en aquell moment. ‘Hem vist de tot, des d’una inoperància que clama al cel per part de la policia, emparant-se en la llei i la normativa, fins a agents que amb perseverança, picant el timbre i la porta tantes vegades com fes falta, i sense fer servir en cap moment la força, han anconseguit fer fora els narcos d’un pis acabat d’ocupar’, explica V.

L’esclat de les xarxes socials com a altaveu de denúncia

Una altra eina que s’ha demostrat eficaç a l’hora de denunciar la problemàtica dels narcopisos són les xarxes socials, en especial Twitter i Instagram. Aquestes xarxes han esdevingut, de fet, una font d’informació molt útil també per als veïns, a l’hora de crear comunicar-se i coordinar-se entre les diferents zones afectades del Raval. De fa pocs mesos s’han creat comptes a aquestes xarxes socials i s’hi publiquen vídeos, fotografies i bona part de la informació que els veïns han acumulat. Per exemple: @illarobador, @carrerRoigBCN , @eixstgil, @AccioRaval, @Lancaster7911, @RavalNoResignat, @raval_dad, @raval_net o @laBCNquenovolem.

Aquest darrer compte de Twitter, La BCN que no volem, creat per un grup de veïns d’una part del Raval sud (carrer de l’Om, Arc del Teatre i Nou de la Rambla), publica periòdicament imatges i vídeos per a il·lustrar i denunciar la degradació del barri, amb mencions directes als dirigents de l’ajuntament. Vegeu-ne aquests exemples:

Aquests mateixos veïns explicat a VilaWeb que aquesta zona del Raval, en què hi ha una important quantitat de pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge, especialment al carrer de l’Om, ha esdevingut un dels nous nuclis de compra i venda d’heroïna, tant al carrer com en narcopisos. La sensació d’abandonament per part de l’ajuntament i de la policia, expliquen els veïns, és feridora i fins i tot insultant. Es dóna el cas, a més, que justament en aquests carrers hi ha tant la comissaria de mossos d’esquadra com la sala de venopunció del barri. ‘És increïble però és així, els veïns sabem qui són i què fan, però pel que sembla ni la policia ni l’ajuntament no en volen saber res’. La inseguretat s’ha apoderat dels veïns que, asseguren, el problema ha esdevingut insostenible: ‘vivim en una autèntica escola per a narcotraficants, amb nens i joves jugant al carrer, amb xeringues i amb por, molta por’.

El resorgiment de la comunitat

La situació dramàtica que viu el barri té, per als veïns, una única conseqüència positiva: la creació d’una comunitat i d’una xarxa veïnal activa, interconnectada i en moviment. ’Els vells del barri ens diuen que fa quasi quaranta anys que no veien una comunitat de veïns tan lluitadora, ben avinguda i al marge de les administracions’, explica F. De fet, el mes passat es va organitzar amb gran èxit una festa per la castanyada al carrer Cardona, un dels carrers més afectats aquest estiu per al narcotràfic i amb diversos habitatges ocupats que funcionaven com a narcopisos. I per al dia 16 d’aquest mes ja hi ha convocada una botifarrada popular, també al carrer Cardona, en col·laboració amb el Casal dels Infants, per a recaptar diners per a comprar joguines als nens del barri amb més necessitats. Els regals que es comprin els cagarà el tió el dia 23, també al carrer Cardona.

La força veïnal no té límits. El #Raval serà sempre de les veïnes i veïns! Lluitem per un barri digne, de convivència i solidaritat ✌🏻️ pic.twitter.com/ZXATYWr56K — eixsantgil (@eixstgil) December 6, 2017

