El candidat de Junts per Catalunya Jordi Turull va fer perdre ahir els estreps al candidat del PSC, Miquel Iceta, durant el debat de campanya a Televisió Espanyola. Turull va retreure a Iceta el suport del PSC a l’article 155 i el va co-responsabilitzar de l’empresonament de mig govern. ‘Mentre tu ballaves, a alguns ens emmanillaven’, li va etzibar.

Iceta va defensar-se argumentant que va ser la justícia qui va decretar la presó per Turull i la resta de consellers, no pas els socialistes. Però Turull va contestar-li que, com que amb el 155 es va dissoldre el parlament, van perdre la seva condició d’aforats i van ser jutjats a l’Audiència espanyola en comptes del Tribunal Suprem.

En un altre moment del debat, Xavier García Albiol va fer befa de l’empresonament dels consellers: ‘Veig que va estar molt informat des de la seva cel·la’, va dir-li a Turull, el qual no va immutar-se davant la provocació del candidat del PP.

