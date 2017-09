Ahir i avui les corts valencianes estan sent l’escenari del debat de política general. És en aquest context que el diputat de Compromís Fran Ferri ha decidit fer un joc des de la tribuna. Lluny del to crispat que s’ha pogut sentir en moltes de les intervencions, Ferri ha optat per la ironia per respondre en seu parlamentària a les crítiques de la síndica dels populars, Isabel Bonig, i recordar-li algunes de les mesures que el seu partit ha pres des del govern de l’estat espanyol, ‘en un espai de “coworking” amb Ciutadans’.

Ferri, tot seguit, ha enumerat un conjunt de polítiques. I, després de cadascuna, ha preguntat als altres diputats de la cambra: qui creieu que l’ha feta, el govern del PP o el govern del Botànic?

