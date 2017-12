Gairebé a la mateixa hora en què centenars de catalans cantaven ‘Els Segadors’ a la Grand-Place de Brussel·les, arrencava el concert a Barcelona de A Sound Of Thunder (Facebook i Twitter), el grup nord-americà de heavy metal que ha versionat l’himne nacional de Catalunya i que ha esdevingut un fenomen aquestes darreres setmanes. Just abans que comencés el concert, a més, des de l’escenari s’ha fet una crida a la llibertat dels presos polítics i el públic ha cantat ‘Els Segadors’ a cappella. Acte seguit, els membres de la banda, capitanejats per la cantant Nina Osegueda, filla de mare catalana, han saltat a l’escenari i durant gairebé una hora i mitja han descarregat milers de watts de potència repartits en una quinzena de cançons i desenes de rifs, solos de guitarra i veus esparracades. Tot plegat, davant d’un públic que combinava les estelades i samarretes independentistes amb les melenes llargues, jaquetes de cuir i samarrates deteriorades i nostàlgiques d’altres bandes de rock dur.

Vegeu aquí, en aquest primer vídeo, la versió metàl·lica d’’Els Segadors’ en directe, ahir a Razzmatazz, i també, a continuació, la cançó que dóna nom al grup, ‘A Sound of Thunder’:

En aquest segon vídeo hi podeu veure els instants abans del començament del concert, en què s’ha demanat la llibertat dels presos i el públic ha cantant ‘Els Segadors’:

El d’ahir ja era el cinquè concert del grup al nostre país, havent passat per l’estadi Olímpic Lluís Companys en el Concert per la Llibertat, per Terrassa, Tarragona i la Pobla de Segur. Avui tanquen la ronda, que han anomenat Els Segadors Tour, a la Bisbal d’Empordà. La banda, que encara no fa tres mesos ni s’imaginava de poder fer una ronda de concerts a Catalunya, no ha amagat ni la sorpresa ni la joia per l’èxit assolit, tant des de l’escenari, entre cançó i cançó, com acabat el recital, conversant amb fans i periodistes i signant samarretes i discos.

Són pocs els grups de rock s’havien atrevit a versionar ‘Els Segadors’ i, encara menys, de heavy metal. L’experiment de A Sound Of Thunder, però, com ha deixat palès tant l’entusiasme del públic com el prop de milió i mig de visites del primer vídeo de la cançó a YouTube, ha estat més que reeixit. Abans de final d’any el grup viatja a Alemanya i és previst que el nou disc, que inclourà ‘Els Segadors’, es publiqui a la primavera. Ja han avançat que els encantaria (i que en cap cas no descarten) de fer una nova gira catalana a mitjans de l’any que ve…

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]