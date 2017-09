La III edició de la Caminada Solidària a favor de ‘Ments Despertes’ recorrerà 12,5 quilòmetres el Parc Natural de Collserola de Barcelona el dissabte 30 de setembre per conscienciar sobre salut mental i recaptar fons per al programa formatiu i de prevenció de trastorns que dóna nom a la iniciativa, a càrrec del grup sense ànim de lucre Pro Avis.

Es tracta d’un circuit a peu apte per a tots els nivells, que passarà per llocs emblemàtics del paratge natural com el Passeig de les Aigües, el Pas del Rei i l’Ermita de Sant Medir, amb el punt de partida i arribada a la seu de la Fundació Pro Avis del carrer Natzaret de Barcelona, ha explicat el grup aquest dijous en un comunicat.

La caminada tindrà una durada d’entre quatre i cinc hores, aproximadament, amb una inscripció de 10 euros –que es destinaran a ‘Ments Despertes’–, i s’organitza amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre, que pretén conscienciar la població sobre la importància de la identificació, tractament i prevenció dels trastorns emocionals i de conducta.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]