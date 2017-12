Un militant d’Independents per Salt-CUP ha denunciat una agressió d’un grup feixista mentre penjava material electoral. L’home, que fa trenta anys que milita, explica a VilaWeb que divendres, vora les vuit del vespre, va ser atacat per quatre homes d’estètica neonazi. ‘No eren adolescents, era gent força grossa i avesats a això’, explica. Tot i que normalment mai no pengen cartells sols, abans d’anar a casa va sortir a penjar uns plàstics electorals. ‘Va passar un cotxe i va cridar en castellà “fill de puta” i “Visca Espanya”, però vaig continuar penjant i ja està. Passa que devien aturar el cotxe més enllà, i van baixar i se’m van tirar a sobre’, relata.

L’home, que prefereix no fer públic el seu nom, va rebre alguns cops però va escapolir-se i va entrar a un supermercat que hi havia a prop. ‘Encara he tingut sort. Alguns em van seguir fins a dins, però una clienta s’hi va encarar i jo vaig poder trucar a la policia’, explica. El van atendre en aquell mateix moment en una ambulància i, posteriorment, va anar al metge perquè li fessin un informe per a acompanyar la denúncia. ‘Vaig rebre alguns cops, però res que m’hagi causat lesions’, diu. Es considera afortunat perquè, revisant les imatges d’una càmera de seguretat, han vist que un dels agressors portava un objecte que sembla una navalla, fet que la policia investiga. ‘Era gent que deuen anar a fer aquestes coses, podia haver-ne sortit bastant malparat’, creu.

El militant de la CUP no sap si els agressors eren de Salt i, de fet, explica que feia temps que no tenien cap problema amb la ultradreta: ‘Nosaltres, al llarg del temps, hem patit força atacs a la nostra seu, però no últimament. Ens hi han calat foc, ens l’han pintada, una vegada van entrar a dins… Amb els anys hi ha hagut coses, però un atac directe de quatre paios saltant a sobre d’algú no havia passat.’

Independents per Salt diu que no és un fet aïllat

Així i tot, la candidatura municipalista de la CUP ha relacionat en un comunicat l’agressió a Salt amb la sèrie d’agressions de grups d’ultradreta que hi ha hagut al país aquests últims mesos: ‘La sensació d’impunitat amb què s’han viscut tants atacs en diverses localitats ens fa pensar que formen part del sistema de repressió de l’estat per a intentar atemorir el nostre poble i les reivindicacions de la seva gent.’

