Alfred-Maurice de Zayas, l’expert independent de l’ONU per a la promoció de la democràcia i un ordre internacional igualitari, ha demanat al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que intervingui com a mediador en el conflicte entre Catalunya i Espanya, per tal de ‘garantir el respecte de tots els drets humans i la llei europea a Catalunya’.

En una carta adreçada al president de la Comissió Europea, De Zayas diu que està preocupat per ‘les proves de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, inclòs l’estat de dret i l’autodeterminació’. De Zayas ha enviat la carta al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, a qui ha demanat ajuda per a trobar una solució pacífica.

L’expert de l’ONU diu: ‘És imperatiu facilitar el diàleg i mantenir la pau social.’ I alerta de possibles ‘atacs de bandera falsa que podrien agreujar la situació i implicar violència i morts’.

De Zayas també expressa el suport a l’informe recent d’experts internacionals, entre els quals el professor de Ginebra Nicolas Levrat, sobre el dret d’autodeterminació de Catalunya.

A part d’enviar l’escrit a Juncker, també l’ha adreçat als vice-presidents de la comissió Frans Timmermans i Valdis Dombrovskis, i a la comissària de Justícia, Vera Jourová.

Un comunicat que li impedeixen de publicar

Per una altra banda, en una entrada al seu bloc personal, De Zayas ha publicat un comunicat de premsa que assegura que va escriure el dia 20 de setembre i que li van impedir de publicar. En el text, afirma que ha escrit a les autoritats espanyoles davant de l’ONU a Ginebra sense aconseguir ‘els efectes desitjats’.

En el comunicat de premsa que no va poder publicar, l’expert demanava a la Comissió Europea que defensés ‘el dret del poble català a expressar la seva opinió en un referèndum, compatible amb la llei europea i internacional’. I afegia: ‘La Comissió Europea hauria de condemnar l’ús directe o indirecte de la força en una població que intenta expressar el seu dret de decidir.’