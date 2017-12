La número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, ha tornat a pressionar els comuns per aconseguir sumar-los després del 21-D. Per Sirvent, només sumant el màxim de forces republicanes es poden fer realitat ‘les reivindicacions del 15-M i de l’1-O’.

En un acte de campanya a Terrassa, Sirvent ha dit: ‘Cal escotar la gent del carrer, mobilitzada, per trencar el cadenat del règim i iniciar el procés constituent’. També ha mantingut la pressió a les forces independentistes per apropar JxCat i ERC a la unilateralitat: ‘No sé com després de l’1-O volen renunciar a una desobediència maca’.

Sirvent ha assegurat que el que camini cap a la república ha de ‘trencar amb l’herència del franquisme’ gràcies a la mateixa ‘organització popular i desobediència massiva’ que va significar el referèndum i les vagues del 3 d’octubre i el 8 de novembre. En aquest sentit, la candidata ha destacat la implicació de la classe treballadora que va defensar els drets i polítics de forma unilateral.

Ara, ha afegeit, hi ha l’oportunitat de construir la República en base a aquests espais de poder popular. 0Volem un país no subordina ni a la banca, ni a les multinacional ni als corruptes perquè en una autonomia intervinguda no és possible cap agenda social’, ha sentenciat.

