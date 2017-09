‘La intervenció dels pressupostos de la Generalitat en l’àmbit de la Cultura és una salvatjada’. Així de taxatiu s’ha mostrat el conseller de Cultura, Lluís Puig, que ha advertit que la decisió del govern espanyol és ‘un atemptat que afecta totes les persones de Catalunya’. el Departament de Cultura ha realitzat una valoració global de les actuacions que no podrà realitzar en compliment de l’ordre del govern de l’estat del 20 de setembre per la qual es va declarar la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Generalitat i calcula que es veuran afectades més de 30 actuacions.

Entre aquestes accions destaca la restauració de la Seu Vella de Lleida, valorada en 830.000 euros; l’adquisició de fotografies del fons documental Cabanes en el marc del Pla Nacional de Fotografia, per un import de 297.000 euros; o la compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, a la qual es preveia destinar 101.000 euros. L’ordre del govern espanyol també afecta activitats de la Institució de les Lletres Catalanes com ara les realitzades al marc del Festival de Poesia de Sant Cugat, valorades en 35.000 euros, o la commemoració del 80è aniversari de la creació de la Institució.

En aquest punt, Puig ha lamentat especialment ‘l’atac d’arrel’ a una institució que es va crear el setembre del 1937 ‘quan, a la meitat de la Guerra Civil, la Generalitat va crear una institució per fer front a la barbàrie des de la cultura’. En l’àmbit de les biblioteques, la disposició de l’Estat fa que, segons el Departament de Cultura, quedin ‘automàticament intervinguts’ tots els saldos positius dels quals disposava el Servei de Biblioteques per dur a terme les funcions de suport a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquest fet, segons Puig, impedeix executar la majoria d’activitats i projectes pendents previstos fins a finals d’any.

Entre altres, no es podran realitzar les activitats pendents de foment de la lectura, jornades professionals, treballs tècnics preliminars del catàleg i carnet únic de Catalunya. A més, l’ordre del govern espanyol també afecta diverses actuacions de consolidació de jaciments arqueològics d’arreu del territori català valorades en un total de 49.000 euros, així com projectes de digitalització de la Biblioteca de Catalunya, valorats en 102.000 euros.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]