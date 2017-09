Òmnium Cultural ha denunciat que Correos ha retingut i no ha repartit una part dels 60.000 exemplars de la seva revista mensual del setembre. Aquest número incloïa un domàs on es reivindicava la paraula ‘Democràcia’, i fonts de l’entitat atribueixen a aquesta qüestió la negativa de Correos a fer el repartiment. Les mateixes fonts tenen constància que una part de les revistes ha arribat als seus destinataris, però afirmen que la gran majoria no ho han fet. A banda, han indicat que l’empresa encarregada d’embossar el domàs, que encara en tenia unes 700 per enviar, ha rebut una indicació de Correos perquè no ho faci, amb l’argument que no repartiran res relacionat amb el referèndum.

⚠️ OFICIAL Correus reté la revista d'Òmnium amb el domàs democràcia. Aquesta. SOBRETOT, NO LA DIFONGUIS https://t.co/uK54jgePku #HolaCensura pic.twitter.com/pz7bPOZSX4 — Òmnium Cultural (@omnium) September 15, 2017

L’entitat va començar a detectar el problema del repartiment per les queixes de diversos socis que alertaven que la revista no els havia d’arribar. Estava previst que la tinguessin entre el 9 i l’11 de setembre. Òmnium Cultural té constància que no ha arribat a zones del Baix Llobregat, de la Selva o del Vallès Occidental, entre altres comarques.

