L’editora del segell Raig Verd, Laura Huerga, ens parla a bastament de Ngũgĩ wa Thiong’o, del seu pensament compromès i de la seva nova obra que es publica ara en català, A la Casa de l’Intèrpret, traduïda per Josefina Caball, de la qual podeu llegir un fragment.

Laura Huerga:

«Ngũgĩ wa Thiong’o ens va visitar el passat mes de maig amb motiu de la publicació de Desplaçar el centre i Descolonitzar la ment, en un acte organitzat pel PEN català i el CCCB. Aquells dies vaig tenir la sort i el privilegi de gaudir de la seva companyia i de la seva saviesa i generositat. Són moments en què jo potser pregunto massa i escolto qui té la paciència de respondre, com va ser el cas del Professor Ngũgĩ.

El llibre que publiquem ara, A la Casa de l’Intèrpret, és la segona part de les seves memòries. Si a la primera part, Somnis en temps de guerra, ens encisava amb la il·lusió per aprendre a llegir i anar a l’escola, ara ens meravella amb el relat de la mirada i el cor inquiets d’un adolescent que pateix per les contradiccions de la seva vida, amb els privilegis de l’educació durant l’opressió contra el seu poble. En aquest llibre veurem com germina la llavor del seu pensament, i els ideals que defensarà a partir d’ara: contra l’imperialisme i el colonialisme, i també contra les injustícies socials i la desigualtat, tot a través de l’eina que ell considera essencial per al seu poble: la defensa de la seva pròpia cultura.

Entre converses i passeigs, Ngũgĩ m’explicava que hem d’aconseguir un moviment d’esquerres global que inclogui el pacifisme; l’antiimperialisme; el feminisme; la lluita contra el racisme, el neoesclavisme i la desigualtat, que tot això, a banda de ser possible, acabarà esdevenint imprescindible, en un món que ens aïlla i individualitza per tal d’afeblir el moviment de la resistència. Va afegir que s’imposava la diferència per sobre d’allò que ens és comú, per fer-nos sentir especials i singulars, per creure que les lluites dels altres no són també les nostres, encara que siguin contra el mateix sistema d’opressió, però també perquè d’aquesta manera divideixen i afebleixen el conjunt de persones que podria fer, d’aquest món, un món millor. Ngũgĩ creu que aquest moviment global d’esquerres s’hauria de defensar des de la diferència i la singularitat, protegint les nostres cultures i les minories, i defensant els oprimits. Em sembla important que tant A la Casa de l’Intèrpret com a Desplaçar el centre, Ngũgĩ expliqui que hi ha una ocupació més perillosa que l’ocupació militar, política i econòmica, que és l’ocupació cultural.

Jo en trec les meves pròpies conclusions, en costant evolució, d’aquest tema, arran de les seves paraules. La grandesa dels seus llibres es troba en el fet que, a través de la seva vida ens podem emmirallar en les nostres i treballar per construir un món més just i millor per a tots.

Veureu com comença tot això als anys d’A la Casa de l’Intèrpret, amb què un dels pensadors més importants de la nostra època ens obre les portes de la seva vida i el principi dels ideals pels quals lluita.

Tindrem, de nou, la sort i el privilegi de gaudir novament de la seva visita el mes de març al Festival MOT. Mentrestant, us recomano ​llegir els seus llibres i no deixar de pensar i lluitar per un món millor que tots mereixem.»

Laura Huerga, editora de Raig Verd.

