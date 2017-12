Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha començat el primer dia de campanya amb un acte a la presó Model, amb la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó, l’endemà que ell, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Meritxell Borràs sortissin de les presons d’Estremera i Alcalá Meco.

Mundó, que estava al capdavant del Departament de Justícia quan es va tancar la Model, el mes de juny, ha assenyalat que, si l’article 155 de la constitució espanyol hagués estat vigent, no s’hauria pogut tancar la presó i s’haurien pogut fer millores en la política social. ‘Amb el 155 mai no hauríem tancat la Model, mai no hauríem aprovat la llei de la Renda Garantida o la d’accés universal al sistema de salut o la llei de reparació a les víctimes del franquisme’.

En aquest sentit, el conseller de Justícia ha recalcat que ‘el 155 no és la normalitat, és una anomalia, una imposició, un abús de dret i un abús sobre els ciutadans de Catalunya.’ I ha demanat, als partits que defensen el 155, que expliquin que l’aplicació d’aquest article ‘és la paràlisi’. ‘Si per PP, Cs i PSC la paràlisi del 155 és la normalitat ho han de dir. Han de dir que no volen que Catalunya progressi.’

En l’acte també hi eren la número dos de la candidatura, Marta Rovira, i el regidor a l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch.

