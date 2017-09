La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans digitals s’han adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya, Joan Ribó, perquè denunciï l’entrada de la Guàrdia Civil en les redaccions de mitjans, tal com va succeir divendres a la tarda. La carta adreçada al síndic, que també signa l’APPEC editors de revistes digitals, l’ACPC premsa comarcal i l’AMIC mitjans d’informació i comunicació, ressalta que aquest fet suposa una limitació en la llibertat d’informació. ‘Aquest principi bàsic de qualsevol societat democràtica no pot veure’s afectat pels esdeveniments polítics i socials del país, per la qual cosa creiem necessari denunciar amb contundència els fets esmentats.’

