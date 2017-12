El ministre de Cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, no ha concretat si emetrà o no en els propers dies l’ordre de lliurament a l’Aragó de les 44 peces d’art de Sixena que hi ha al Museu de Lleida. A preguntes dels periodistes el titular del ministeri i màxim responsable de la conselleria de Cultura de Catalunya a partir de l’aplicació del155, s’ha limitat a contestar que les sentències s’han de complir i es compliran, en referència a la sentència emesa fa uns dies per l’Audiència d’Osca que reafirmava la del jutjat de primera instància d’Osca sobre el litigi d’aquests béns de Monestir de Sixena.

De Vigo ha recordat que a més a més hi ha la providència del jutjat d’Osca que fixa l’11 de desembre com a data límit per fer el lliurament de les 44 peces. Mentrestant, el Consorci del Museu de Lleida ha presentat entre ahir dilluns i avui tres recursos a l’Audiència Provincial de Barcelona i a l’Audiència d’Osca per intentar retenir l’art a Lleida.

De totes maneres, cal tenir en compte que el Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, no forma part de la causa del jutjat d’instrucció número 1 d’Osca que és qui ha dictat la sentència provisional que obliga a lliurar l’art de Sixena i que ha fixat a través d’una providència el dia 11 de desembre com a data màxima per entregar les obres. És el govern qui hauria pogut presentar recurs però en aplicació de l’article 155, el conseller de Cultura respon en la figura del ministre de Cultura espanyol, Íñigo Médez de Vigo, que no va deixar presentar-lo.

Méndez de Vigo és, titular de la conselleria de Cultura per l’aplicació del 155, és el responsable d’emetre l’ordre que el Museu de Lleida lliuri les peces de Sixena que reclama l’Aragó. Aquest dimarts preguntat sobre aquesta qüestió pels periodistes no ha concretat si emetrà l’ordre i només s’ha limitat a dir que ‘les sentències s’han de complir i es compliran’.

‘Benzina al foc’

El portaveu de la Plataforma d’entitats culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, creu que la decisió de Méndez de Vigo de no permetre a la Generalitat de presentar recurs, com humiliant: ‘En el context polític que ens trobem, això és afegir benzina al foc. La sensació que tenim és que a partir de l’aplicació del 155 hi ha barra lliure amb Catalunya’. Creu que els recursos presentats no prosperaran, per això veu molt ‘plausible’ que el dia 11 s’executi l’ordre del jutjat d’Osca. Des de les entitats culturals no promouran cap mobilització de defensa per a protegir-se jurídicament de qualsevol persecució judicial. Tanmateix, tothom està d’acord que molta gent es personarà al museu per a protegir les obres.

