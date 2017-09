Una de les malalties que els experts asseguren que tindrà un impacte creixent en les pròximes dècades, en una societat cada vegada més lòngeva, és l’Alzheimer, una patologia neurodegenerativa crònica, que encara no té cura. Segons les fundacions que s’hi dediquen, afecta unes 86.000 persones a Catalunya i 46 milions a tot el món. Si no es troba una tractament efectiu, es calcula que l’any 2050 el nombre de persones afectades s’haurà triplicat.

Un dels símptomes inicials més comuns de l’Alzheimer acostuma a ser la pèrdua puntual de memòria de curt termini però, a mesura que avança, poden aparèixer símptomes de desorientació, problemes amb el llenguatge i de comunicació, canvis de comportament i d’humor o episodis d’agressivitat, entre d’altres símptomes.

Un dels aspectes que destaca un estudi antropològic recent sobre l’impacte de l’Alzheimer, fet a una mostra de 6.000 persones, és que és una malaltia força més present entre les dones que no pas entre els homes. Segons l’estudi de la Fundació ACE – Barcelona Alzheimer Treatment and Research Center, encapçalat per la doctora en antropologia Pilar Cañabate, set de cada deu malalts d’Alzheimer són dones i la mitjana d’edat és de 77 anys. L’estudi també parla de la feminització de la malaltia perquè el cuidadors dels malalts, ja siguin familiars o professionals, en un 67% dels casos són també dones.

Cañabate destaca l’important impacte familiar que té la malaltia, ja que sovint afecta les relacions de parella dels familiars, la seva projecció professional i els demana que renuncïin al temps d’oci. També en destaca l’impacte social i econòmic per la important demanda de serveis que aquesta malaltia genera. Segons la Fundació Alzheimer Catalunya, el cost, sovint col·lateral, d’una persona que té Alzheimer és d’entre 27 i 37 mil euros l’any per pagar cuidadors, centres de dia, residències o serveis sanitaris i socials, entre d’altres. Un cost que pot ser exclusivament privat o concertat amb l’administració.

Des de fa entre quatre i cinc anys, Carme Carreño té cura de la seva sogra, Josefina, una dona de vuitanta anys que en fa tres que està diagnosticada d’Alzheimer. Assegura que és una malaltia ‘molt invisible’ per l’entorn del malalt perquè costa molt de detectar i la persona afectada tendeix a amagar les primeres pèrdues de memòria i desorientacions espacio-temporals inicials. En el cas de Josefina, el detonant va ser quan va voler anar a comprar un llibre a la llibreria Central i no la va saber trobar. Va ser llavors quan la sogra de Carreño, una dona que havia estat directora del departament comercial d’una empresa de cosmètica i que viatjava per feina molt sovint, va decidir anar al metge.

Un dels aspectes inicials més difícils, assegura Carreño, va ser el diagnòstic que va ser ‘molt lent’. Entre que ella i la seva parella, Pere González, en van notar els primers símptomes i van tenir-ne el diagnòstic van passar gairebé dos anys. Saber de què es tractava i com evolucionaria va ser ‘un gerro d’aigua freda’.

El diagnòstic, asseguren els experts, pot ser difícil de fer, segons apunta el doctor Alberto Lleó, cap de la unitat de memòria del servei de neurologia de l’hospital de Sant Pau. La malaltia té un període d’incubació d’uns vint anys en què els símptomes no són visibles. Quan comencen a aparèixer les primeres conseqüències no es manifesten de cop, si no que se succeeixen gradualment, fet que fa que sovint no se’ls doni gaire importància. No obstant això, Lleó assegura que aquests últims anys s’ha avançat entre tres i quatre anys en el moment del diagnòstic de la malaltia. Abans es diagnosticava en moments en què ‘la demència era molt avançada’ i el tractament era menys efectiu. L’eficàcia de medicaments en fases molt inicials permet enlentir considerablement l’evolució de la malaltia, fet que augmenta la qualitat de vida del malalt durant els primers anys de la patologia.

Lleó reconeix que, de moment, la medicació i el tractament d’estimulació cognitiva recomanat per als malalts d’Alzheimer no aconsegueixen aturar la malaltia, sinó que només n’enlenteixen l’evolució, però assegura que les previsions són optimistes i que, al ritme que avança la ciència, ‘som molt a prop’ de trobar un tractament definitiu.

Lleó també assegura que s’ha avançat en el diagnòstic dels factors risc. Malalties com la diabetis, problemes d’hipertensió o colesterol, i addiccions com el tabaquismes són factors que podrien ajudar al desenvolupament de la malaltia en edats avançades. En aquest sentit, Lleó recomana de fer una dieta adequada, fer exercici físic i tenir una bona estimulació intel·lectual, element que actua de ‘factor protector’ i que tendeix a endarrerir l’aparició de la malaltia.

Quant a les dades de gènere entre la població afectada, Lleó també diu que la majoria dels malalts d’Alzheimer són dones, fet que atribueix, en part, al fet que les dones tenen una esperança de vida uns cinc anys més llarga que la dels homes. A part, diu que alguns estudis apunten una relació entre el desenvolupament de la malaltia i els estrògens, les hormones sexuals femenines, però encara no s’ha trobat cap resposta concloent.

Carme Carreño i Pere González veuen cada dia com la malaltia de Josefina avança ‘molt de pressa’: ‘Notes que cada dia està més lluny, que aquella mirada que abans hi veia cada vegada està més perduda, que t’escolta però no t’entén, que ja no sap cuinar, que no gaudeix de la música com feia abans, que tu t’has de convertir en el seu guia. Notes que està marxant.’ Carreño i González han hagut d’adaptar la seva vida de parella i professional a la realitat canviant de la vida de Josefina. Després d’un temps d’aprenentatge i d’intentar trobar l’equilibri entre la dedicació a Josefina i la seva vida personal i professional, Carreño assegura que ‘la malaltia ha passat a formar part de la nostra vida’, però que han après a conviure-hi amb una certa normalitat, trobant el seu espai personal i de lleure.

Carreño i González dediquen una part important del seu dia a dia a passar-lo amb Josefina però la relació que hi tenen -que en tots dos casos és molt estreta- és diferent, segons reconeixen tots dos. Carreño assegura que Josefina li demanava ajuda a ella, i no pas al seu fill, quan tenia problemes per utilitzar l’ordinador o bé quan havia d’anar a comprar roba, en la fase inicial de la malaltia. ‘Jo crec que les dones som més cuidadores, en aquests casos. Normalment som les dones que hi sabem conviure amb més fluïdesa. Jo crec que aquestes situacions familiars tenen més repercussió en la vida de la dona que no pas en la vida de l’home’, apunta Carreño. També destaca que la majoria dels familiars i voluntaris acompanyants dels alumnes del centre de dia on va Josefina són dones, com també ho són la majoria de les persones que tenen cura d’aquest tipus de malalts a la llar familiar.

‘Ara anem cap al desenllaç. És una vida que s’acabarà, però entenem que l’hem d’acompanyar i li hem de donar el màxim de benestar. Aviat ja no ens hi podrem comunicar. Ara ens estem enfortint cap a la mort. La malaltia avança sense pietat i no hi ha cap medicament que l’aturi. És un tsunami que ho venç tot’.

