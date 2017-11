L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) demana fer front comú amb ajuntaments, entitats municipalistes i entitats socials per garantir el compliment de la llei contra la pobresa energètica que assegura que qualsevol família en situació de vulnerabilitat estarà protegida contra els talls de subministrament d’aigua, llum i gas. Des de l’aliança s’ha lamentat que s’ha creat confusió amb algunes declaracions que afirmaven que la llei està suspesa, i que s’ha d’enviar un missatge a la ciutadania i donar a conèixer que aquest text no va ser objecte de recurs. Per això, demana als ajuntaments que facin aquesta tasca per tal d’evitar possibles talls il·legals, sobretot a partir d’aquest mes, que comença l’hivern.

Des de l’APE, es vol recalcar que la llei és ‘útil i necessària’ i afegeixen que cal que les empreses subministradores signin convenis per poder eixugar els deutes de les famílies que no han pogut pagar i que, actualment, se solucionen amb fons públics. Alguns ajuntaments asseguren que s’han dedicat ‘recursos ingents’ a pagar aquestes factures de famílies en situació de vulnerabilitat, i consideren que és ‘insostenible’ perquè la Generalitat no ha facilitat, denuncien, ni protocols ni recursos per afrontar la norma. Durant la trobada, els ajuntaments també han denunciat algunes males praxis per part de companyies subministradores que ‘posen bastons a les rodes’ en l’aplicació de la llei, enviant, per exemple, llistats amb dades de locals comercials o habitatges, on no hi viu ningú, o expedients que estan en gestió i així i tot tallen per poder exigir el cobrament de la reconnexió.

