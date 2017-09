La primera nit de campanya del referèndum ha començat amb incidents en unes quantes localitats catalanes. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) ha denunciat que la policia local els havia requisat material de campanya, adduint que complia ordres directes de la Fiscalia General de l’estat espanyol. Ho han denunciat fonts de les JERC a les xarxes socials.

A ls @Jercmir la policia ens han requisat el material d campanya i ens han identificat. Denunciem aquest acte encontra dls drets fonamentls — Jercmir (@Jercmir) 14 de setembre de 2017

Ahir al vespre, al començament de la campanya, una patrulla va aturar un grup de gent al carrer de Bogatell de Montcada i Reixac i els va requisar una escombra, una galleda i material per a enganxar cartells. Els agents van identificar els membres del partit: tres d’ERC i un de les JERC.

També hi ha hagut repressió policíaca a Alcanar, on la Guàrdia Civil ha aturat tres militants de la CUP mentre penjaven cartells i se’ls ha endut a la caserna de Sant Carles de la Ràpita per identificar-los. Tot seguit, han estat posats en llibertat. Heus ací l’acta que ha redactat la Guàrdia Civil.

La CUP ha denunciat la identificació de tres dels seus militants a les xarxes socials.

📢 Les tres persones de @CupAlcanar han estat portades a la caserna de la Ràpita per identificar-les. Tota la solidaritat! #prenpartit https://t.co/tSgrWtdAPk — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 14 de setembre de 2017

A Cerdanyola del Vallès també es van fer identificacions, ahir al vespre. És el cas de la regidora de Compromís per Cerdanyola (candidatura local de la CUP) i primera tinenta batllessa, Elvira Vila. La policia local i els Mossos d’Esquadra la van aturar mentre enganxava cartells i la van identificar.

La policia local també ha actuat aquesta nit a Figueres, Masquefa, Premià de Mar i Llagostera, on ha identificat gent que penjava cartells i ha requisat material. I a Ripollet, la CUP ha denunciat que els Mossos havien identificat activistes que encartellaven i els ha requisat cartells.

La CUP ha dit que la repressió de l’estat espanyol no els intimidava i que continuarien endavant sense por.

Els intents de repressió de l’Estat espanyol s’han traduït en algunes identificacions. No ens intimiden les amenaces! Seguirem #sensepor! pic.twitter.com/VxoVtX0LlH — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 15 de setembre de 2017

