Avui 61,5 milions d’alemanys trien el Bundestag, la cambra baixa del parlament. La participació a les dues del migdia és del 41,1%, gairebé la mateixa que els comicis del 2013 a la mateixa hora (41,4%). Els col·legis electorals tancaran a les sis de la tarda, moment en el qual es coneixeran els sondatges a peu d’urna.

En aquestes eleccions, la gran favorita és l’actual cancellera, Angela Merkel, que obtindrà el seu quart mandat consecutiu. La CDU ha liderat tots els sondatges per davant dels socialdemòcrates durant tota la campanya electoral. La principal preocupació de la majoria dels alemanys és la possible entrada del partit xenòfob Altermativa per Alemanya (AfD) al Bundestag com a tercera força.

Les eleccions federals d’Alemanya tanquen un cicle electoral a la Unió Europea en el qual es temia que algun partit euroescèptic obtingués la victòria, després dels comicis als Països Baixos i de les presidencials i legislatives de França. Ara per ara, malgrat el seu creixement, l’ultra dreta no ha aconseguit guanyar cap elecció.

