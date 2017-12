La Moncloa reconeix que el sistema per a detenir i entregar davant la justícia espanyola Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts a Bèlgica ‘no ha funcionat’. Fonts del govern espanyol admeten que l’ordre europea de detenció ‘no és eficaç’ i que no s’ha obtingut el resultat esperat ‘ni en temps ni en el fons de la qüestió’. El govern de Mariano Rajoy esperava, doncs, que tant el president com la resta de consellers fossin lliurats a la justícia espanyola més aviat però han comprovat que el sistema és ‘molt garantista’ i que els terminis són massa llargs. Una crítica que centren en el sistema però no en la justícia belga, que consideren que ha seguit els passos adequats. En aquest sentit, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, plantejarà divendres una reflexió sobre el funcionament de les ordres europees de detenció (en vigor des del 2002) en el si d’una reunió dels ministres europeus de justícia. Les mateixes fonts apunten que no es tracta d’apuntar en quina línia ha d’anar una possible reforma d’aquest sistema europeu de col·laboració entre països sinó d’explicar el cas que han viscut i plantejar els ‘problemes’ que ha comportat.

Per una altra banda, fonts de la Moncloa han qualificat de ‘raonable i intel·ligent’ la decisió del magistrat del Suprem Pablo Llarena de retirar les ordres europees i internacionals de detenció que pesaven sobre tots cinc.

Argumenten que, d’aquesta manera, tots els investigats es jutjaran ‘en igualtat de condicions i pels mateixos delictes’, davant el temor que la justícia belga pogués extradir Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí per menys delictes (per exemple, a Bèlgica no existeix el delicte de rebel·lió).

Amb aquest pas del jutge Llarena, Puigdemont i els consellers ja no poden ser detinguts a cap país estranger i seran arrestats en el moment que tornin voluntàriament a territori espanyol. ‘Això els fa encara més responsables dels seus actes i de les explicacions que deuen als catalans’, apuntaven fonts de l’executiu.

