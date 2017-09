La pàgina web de l’Assemblea Nacional Catalana ha estat intervinguda aquesta nit per la Guàrdia Civil sense notificació prèvia. Fonts de l’entitat han confirmat que no es tracta d’un atac pirata. ‘Ja hi som, a Espanya la Guàrdia Civil pot tancar el web d’una entitat privada legal sense notificació prèvia’, ha escrit a Twitter el cap de premsa de l’ANC.

Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura. pic.twitter.com/6Tnyl7xPkq — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) September 25, 2017

