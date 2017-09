Tercer dia ja de la campanya electoral del referèndum. Avui hi ha previstos centenars d’actes arreu del país, malgrat les prohibicions i alguns de resposta, precisament a la repressió. Així per exemple a la Plaça Major d’Alcanar aquest migdia està convocada una mobilització ciutadana en la que es demana que tothom acudeixi amb graneres com a mostra de solidaritat amb els joves detinguts mentre enganxaven cartells i als quals se’ls va retenir la granera que portaven.

Com a mínim avui hi haurà actes a Sabadell, Vic, Barcelona, Castellar, Mont-roig, Porqueres, Sabadell, Terrassa, Cabrils, Prats de Lluçanes… Alguns d’aquests actes estaran sotmesos a la pressió, especialment de les policies locals que de moment són les que estan sent més bel·ligerants amb els drets dels ciutadans. Ahir fins i tot van arribar a tallar la llum de l’edifici on s’estava fent un acte convocat per la CUP a Torredembarra. En general, però, els actes es van anar fent amb normalitat i amb una gran presència de públic.

Els actes, però, no es faran només al Principat. Avui diumenge hi haurà el ja famós acte previst a Madrid en defensa del referèndum. Finalment es farà a Lavapies, al Teatro del Barrio, després que un jutge ben significat políticament decidís prohibir a l’ajuntament la cessió d’un espai municipal.

La solidaritat ahir arribà amb molta força des de Bilbao on milers de persones es van manifestar a favor de Catalunya i també a Santa Coloma on el batlle de Marinaleda va ser el convidat especial d’un míting prohibit per la batllessa socialista Núria Parlón però celebrat.

Parlón no era al matí entre els més de set cents batlles que es van reunir primer amb Ada Colau i després van oferir tot el seu suport al president de la Generalitat, en un actes més potents vistos fins ara en campanya. Molts ciutadans van acudir a expressar al seu torn la solidaritat amb els batlles encausats que van abandonar l’acte passant en fila entre una munió de ciutadans que els aplaudien.

La batalla contra la repressió va arribar fins i tot al ciberespai. Després que el govern espanyol obligués els operadors a prohibir l’accés a la web del referèndum, com si això fos la Xina, el president Puigdemont va reaccionar explicant com de fàcil és salvar aquesta prohibició amb el simple ús d’un proxy.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]